Maroc: "Seul un binational sait ce qu’est être un binational", plaide Regragui

Walid Regragui, dans une interview à El Pais, exprime de la compréhension pour les binationaux comme Brahim Diaz, qui a le choix entre l'Espagne et le Maroc.

Né à Malaga d'un père marocain, Brahim Diaz (23 ans) peut à la fois représenter l'Espagne et le Maroc. L'attaquant de l'AC Milan a joué une fois avec la Roja, lors d'un match amical en 2021. Mais les règlements de la FIFA lui permettent encore de changer de nationalité sportive. Ce qui attise les passions des supporters marocains. Mais le sélectionneur Walid Regragui n'a manifestement pas l'intention de lui mettre la pression éternellement pour qu'il rejoigne les Lions de l'Atlas.

Dans une interview au quotidien espagnol El Pais, l'ancien défenseur, lui-même bi-national (franco-marocain), dit comprendre le dilemme que pose cette décision à prendre: "Seul un binational sait ce qu’est être un binational. Personne ne peut se mettre à la place d’un fils né en Europe de parents marocains, colombiens, péruviens. (...) Tout ce que je demande, c’est que ceux qui jouent avec nous ne le fassent pas par défaut".

"La normalité, c’est que les joueurs choisissent le pays où ils grandissent"

Pour lui, les sélections ne doivent pas déplorer les choix qui ne leur sont pas favorables, en particulier lorsque cela survient après l'obtention d'un passeport: "Qu’un joueur se naturalise n’implique pas un échec social, c’est juste l’expression d’un sentiment. Que Laporte joue avec l’Espagne n’est pas un échec pour la France. Peut-être s’est-il senti plus espagnol en ayant fait sa formation en Espagne. Pourquoi Mbappé, qui aurait pu le faire, n’a pas joué avec le Cameroun ou l’Algérie, et a choisi la France? La normalité, c’est que les joueurs choisissent le pays où ils grandissent".

Avant le début de la trêve internationale de mars, Walid Regragui avait révélé avoir voyagé à Milan pour rencontrer Brahim Diaz. "On a eu une discussion sincère, il a été honnête, avait-il raconté. On n’est pas dans la négociation. Il a un délai de réflexion entre nous et l’Espagne. Il aime le Maroc, mais ce sera sa décision".