Le PSG compte sur Kang-in Lee pour accroître "le développement de sa marque" en Asie

Le PSG termine sa pré-saison au Japon avant de se rendre en Corée du Sud. Une phase importante pour le club parisien dans le but de développer sa marque sur le marché asiatique. Dans cette optique, le recrutement de Kang-In Lee représente un véritable atout.

Pour la deuxième année consécutive, le PSG effectue sa tournée de pré-saison au Japon avant, pour la première fois, de la conclure en Corée du sud. Un enjeu stratégique majeur pour le club parisien dans le but de développer sa marque en Asie.

Sébastien Wasels, le directeur général du PSG Asie-Pacifique s'est exprimé au micro de RMC Sport sur le développement de la marque: "On a ouvert notre bureau en Asie-Pacifique en 2018, peu de temps après l'arrviée de Kylian Mbappé et Neymar. On a senti que c'était le bon moment pour l'ouvrir. Tous les autres grands clubs européens avaient déjà un bureau établi sur place, que ce soit à Singapour ou à Hong Kong. C'était le moment pour le faire. On a ouvert une antenne à Shanghai et à Tokyo. C'était déterminant dans la stratégie du club et du développement de la marque sur ce territoire clé."

L'arrivée de Kang-In Lee, un argument de poids

Pour conquérir le marché asiatique, le PSG peut évidemment s'appuyer sur certains de ses joueurs, comme Neymar, dont la côte de popularité est énorme en Asie. En attendant d'en savoir plus sur l'avenir de Kylian Mbappé. Mais le récent recrutement de Kang-In Lee est aussi un argument de taille pour séduire le marché asiatique et sud-coréen, selon Sébastien Wasels: "Ils sont très friands des grandes stars. On avait aussi Messi l'an dernier. Mais aussi Verratti, Donnarumma, Hakimi, on a la chance de compter sur de multiples stars au PSG, ça plait beaucoup à nos fans asiatiques. L'arrivée de Kang-In Lee va aussi nous permettre de nous développer en Corée du sud et un peu partout en Asie. C'est le premier joueur majeur asiatique à jouer pour le PSG. Ça va évidemment nous aider sur le territoire."

Après avoir perdu son dernier match de préparation face au Cerezo Osaka (3-2), le PSG de Luis Enrique affrontera l'Inter en amical ce mardi (12h) à Tokyo (Japon), avant de conclure sa tournée estivale face au JeonBuk Motors, jeudi (10h) à Pusan (Corée du Sud).