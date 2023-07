PSG: au Real Madrid, il n'y a "pas de confiance absolue dans la parole de Mbappé"

Invité de l'After édition spéciale vendredi après l'éviction de Kylian Mbappé du groupe du PSG qui fera la pré-saison en Asie, Fred Hermel, le spécialiste du football espagnol sur RMC, a expliqué que malgré cette décision surprenante, le Real Madrid gardait du recul sur la situation du Français.

"Perez était persuadé que Mbappé ne pourrait pas venir cet été"

"Le sentiment qu'il y a ce soir (vendredi) à Madrid c'est qu'il n'y a pas une confiance absolue dans la parole de Mbappé, explique le spécialiste du football espagnol sur RMC. Ce qu'il s'est passé la saison passée est resté en travers de la gorge de beaucoup de monde, dont certains dirigeants." Il juge que "le Real Madrid est dans une situation extrêmement confortable" après l'annonce du PSG de priver Kylian Mbappé de tournée asiatique en raison de sa situation contractuelle.

"Le Real Madrid a tout à gagner à attendre, poursuit Fred Hermel. Quand il y avait cette lettre de Mbappé qui était sortie, mes contacts au Real me soutenaient qu'il s'agissait d'une histoire entre Mbappé et le PSG, et Perez était persuadé que Mbappé ne pourrait pas venir cet été. On soupçonne d'ailleurs qu'il ait un accord avec le Real pour 2024 pour ne pas avoir à payer d'indemnité de transfert et qu'il touche une belle prime."

"Le Real ne mettra pas 200 millions"

Il explique aussi que, malgré l'annonce de l'éviction de Kylian Mbappé de la tournée asiatique, il n'y a "pas eu de réunion d'urgence au Real pour traiter de cette affaire". "La position du Real Madrid depuis cet été c'est que cette affaire est interne et qu'ils ont intérêt d'attendre fin août. Le football espagnol n'a pas d'argent, le Real est dans une situation correcte mais vient de dépenser un milliard pour le nouveau Bernabeu. Donc ils n'ont pas 200 millions à mettre si dans un an ils peuvent l'avoir gratuit. La stratégie de Perez c'est de laisser s'envenimer les choses et d'arriver après pour offrir une sortie de crise."

"Le Real ne mettra pas 200 millions. Ils doivent rendre des comptes aux supporters, aux socios. La folie Mbappé est retombée, il sera accueilli beaucoup moins chaudement qu'il y a un an. Des supporters et des journalistes pensent qu'il s'est moqué du Real il y a un an. Donc les gens n'accepteraient pas qu'on dépense trop d'argent dans Mbappé."

Pas de prime à la signature excessive

"La prime à la signature ne sera pas de 200 millions. C'est impossible qu'il prenne autant en salaire qu'au PSG. Il n'aura jamais tout ça au Real. Officiellement le Real Madrid a terminé son recrutement. Mais le numéro 9 est libre! On sait en Espagne que si jamais il y a la possibilité de signer Kylian Mbappé... Si le Real a la possibilité de faire venir Kylian Mbappé à un prix raisonnable cet été, ils ne vont surtout pas laisser passer l'occasion. La crise entre le PSG et Mbappé, pour le Real Madrid, qui est spectateur de tout ça..."