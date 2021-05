Trophées UNFP: Neymar, Mbappé, Burak Yilmaz… tous les nommés

L’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) a dévoilé liste des nommés pour les titres des meilleurs joueurs, espoirs, entraîneurs et gardiens de Ligue 1 et de Ligue 2.

Les Trophées UNFP sont de retour après leur annulation en 2020, après l’arrêt du championnat. Le syndicat des joueurs a dévoilé la liste de tous les nommés pour les titres de meilleurs joueurs, espoirs, entraîneurs et gardiens de Ligue 1. Actuel meilleur buteur de Ligue 1, Kylian Mbappé est nommé pour le titre de meilleur joueur et fait office de grand favori après avoir déjà raflé ce trophée et celui de meilleur espoir en 2019. Son coéquipier Neymar est également présent tout comme Memphis Depay, le Monégasque Wissam Ben Yedder et le Lillois Burak Yilmaz.

Vainqueur en 2019, Mike Maignan est nommé dans la catégorie des meilleurs gardiens avec Anthony Lopes (Lyon), Keylor Navas (PSG), Steve Mandanda (Marseille) et Benjamin Lecomte (Monaco). Pour le meilleur espoir, Eduardo Camavinga (Rennes), Sofiane Diop (Monaco), Aurélien Tchouaméni (Monaco), Amine Gouiri (Nice) et Maxence Coqueret (OL) seront en compétition.

Honoré en 2019, Christophe Galtier (Lille) briguera un troisième trophée de meilleur entraîneur et sera en lice face à Rudi Garcia (Lyon), Franck Haise (Lens), Niko Kovac (Monaco) et Christophe Pelissier (Lorient). Les meilleurs acteurs de L2 et de D1 féminine seront également mis à l’honneur.

Les trophées remis du 20 au 23 mai en L1, dès samedi en L2

Crise sanitaire oblige, il n’y aura pas de cérémonie pour récompenser les meilleurs acteurs de la saison 2020-2021 du football français. Les traditionnels trophées UNFP seront toutefois bien attribués et "donneront naissance, à partir du samedi 15 mai 2021 pour la Ligue 2 BKT et à partir du jeudi 20 mai 2021 pour la Ligue 1 Uber Eats, à une multitude d’évènements qui consacreront les lauréats de chacune des catégories".

Les trophées de Ligue 1 seront remis individuellement dans les clubs entre le 20 et le 23 mai par le biais de reportages diffusés sur Canal+. Les trois trophées de Ligue 2 seront, eux, attribués ce samedi 15 mai lors d'une cérémonie diffusée sur beIN Sports.

"Les listes des nommés comportent cinq noms chacune, définis par les votes de leurs pairs", explique l'UNFP. Les joueurs et joueuse sont également voté pour l’élection des équipes types de Ligue 1, Ligue 2 et D1 féminine. Le trophée du plus beau but sera lui déterminé par le vote des fans sur le site tropheesunfp.com. La liste des nommés sera prochainement communiquée.

La liste des nommés

Meilleur joueur de Ligue 1

Neymar (PSG)

Memphis Depay (OL)

Kylian Mbappé (PSG)

Wissam Ben Yedder (Monaco)

Burak Yilmaz (Lille)

Meilleur gardien de Ligue 1

Anthony Lopes (Lyon)

Mike Maignan (Lille)

Keylor Navas (PSG)

Steve Mandanda (Marseille)

Benjamin Lecomte (Monaco)

Meilleur espoir de Ligue 1

Eduardo Camavinga (Rennes)

Sofiane Diop (Monaco)

Aurélien Tchouaméni (Monaco)

Amine Gouiri (Nice)

Maxence Coqueret (OL)

Meilleur entraîneur de Ligue 1

Christophe Galtier (Lille)

Rudi Garcia (Lyon)

Franck Haise (Lens)

Niko Kovac (Monaco)

Christophe Pelissier (Lorient)

Meilleur joueur français à l’étranger

Hugo Lloris (Tottenham)

N’golo Kanté (Chelsea)

Karim Benzema (Real Madrid)

Ferland Mendy (Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Barça)

Meilleur joueur de Ligue 2

Mickaël Le Bihan (Auxerre)

Florian Tardieu (Troyes)

Mohamed Bayo (Clermont)

Amine Adli (Toulouse)

Jim Allevinah (Clermont)

Meilleur gardien de Ligue 2

Régis Gurtner (Amiens)

Donovan Léon (Auxerre)

Gauthier Gallon (Troyes)

Arthur Desmas (Clermont)

Maxime Dupé (Toulouse)

Meilleur entraîneur de Ligue 2

Laurent Batlles (Troyes)

Patrice Garande (Toulouse)

Pascal Gastien (Clermont)

Philippe Hinschberger (Grenoble)

Laurent Peyrelade (Rodez)

Meilleure joueuse de D1

Kadidiatou Diani (PSG)

Khadija Shaw (Bordeaux)

Marie-Antoinette Katoto (PSG)

Delphine Cascarino (OL)

Grace Geyoro (PSG)

Meilleure espoire féminin

Sandy Baltimore (PSG)

Melvine Malard (OL)

Kessya Bussy (Reims)

Elie Carpenter (OL)

Julie Dufour (Bordeaux)

Meilleure gardienne de D1

Sarah Bouhaddi (OL)

Christiane Endler (PSG)

Phallon Tullis-Joyce (Reims)

Constance Picaud (Le Havre)

Anna Moorhouse (Bordeaux)