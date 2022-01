Troyes: le message classe de Batlles pour son départ

Remercié en fin d'année dernière par l'Estac, 15e de Ligue 1 à mi-parcours, Laurent Batlles a remercié le club, qu'il "noubliera jamais".

Il n’avait pas encore communiqué depuis l’annonce de son départ. C’est désormais chose faite. Sur les réseaux sociaux, Laurent Batlles, le désormais ex-entraîneur de Troyes, champion de Ligue 2 la saison passée avec l’Estac, tenait à remercier l’ensemble des personnes qui font vivre le club pour leur engagement: "Merci à mes joueurs, mon staff, tous les membres du club, les supporters avec qui j’ai vécu de belles années ponctuées d’un titre en ligue 2 et d’une montée en ligue 1. Je ne vous oublierai jamais ni vous ni l’ESTAC. Je vous souhaite une très belle année 2022."

Opération maintien pour Bruno Irles

Laurent Batlles est devenu en fin d’année dernière le deuxième entraîneur de Ligue 1 remercié cette saison, après Claude Puel, éjecté du banc de Saint-Etienne début décembre, et juste avant le troisième, Niko Kovac (AS Monaco). Au terme de la phase aller du championnat, les Troyens pointent à la 15e place du classement, à un petit point du barragiste Metz et du premier relégable Lorient. Battles aura sans doute payé les dix défaites de son équipe en 19 journées, deuxième pire total de la Ligue 1 derrière Saint-Etienne, tout comme un certain nombre de désaccords avec sa direction.

Troyes a officialisé l’arrivée de son successeur cette semaine. Bruno Irles va prendre les commandes de l’équipe première à compter de cette semaine, succédant ainsi à Laurent Batlles. L’ancien technicien de Pau et Quevilly-Rouen, en National puis en Ligue 2, s’est engagé pour 18 mois dans l’Aube. Pour son premier poste d’entraîneur en Ligue 1, Bruno Irles aura la lourde tâche de diriger l’opération maintien de Troyes.