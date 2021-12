Ligue 1: départ surprise de Laurent Batlles, qui n'est plus l'entraîneur de Troyes

Arrivé en juin 2019, Laurent Batlles quitte officiellement l’ESTAC. Via un communiqué, Troyes, actuellement 15e de Ligue 1, annonce avoir trouvé un accord avec l’ancien milieu de terrain pour mettre fin son aventure sur le banc troyen.

Elément déterminant dans la montée de l’ESTAC Troyes en Ligue 1 en 2021, Laurent Batlles n'est plus l'entraîneur du club, qui pointe actuellement à la 15e place du championnat et avec seulement un point d’avance sur la zone rouge. Un départ assez inattendu, annoncé dans un communiqué: "L’ESTAC et son entraîneur Laurent Batlles ont décidé, ce jour, de mettre un terme à leur collaboration d’un commun accord et en bonne intelligence."

Même si le jeu proposé par les coéquipiers d'Adil Rami était prometteur, notamment lors de la défaite en début de saison face au PSG, le manque de résultats aura sans doute fini par avoir raison de l’ancien milieu de terrain.

Mombaerts va assurer l’intérim

Avec l'élimination surprise en Coupe de France face à Nancy et les derniers résultats peu convaincants avec deux défaites et un nul sur les trois derniers matchs, les dirigeants de Troyes ont décidé de prendre les devants pour redresser la barre: "Avec pour objectif de donner un nouvel élan au groupe avant d’aborder la phase retour, cette décision stratégique forte vise à préserver toutes les parties et à maximiser les chances de maintien."

En attendant de savoir si les Troyens accueilleront un nouveau coach dans les prochains jours, c’est l’adjoint Erick Mombaerts qui assurera l’intérim. Les pensionnaires de Ligue 1 reprendront l’entraînement ce dimanche.