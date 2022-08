Troyes: le président Magne appelle les supporters à se ranger derrière Irles

Invité de Rothen s'enflamme sur RMC, Aymeric Magne, président de l'Estac, dédramatise les deux défaites du début de saison et appelle les supporters à être cléments. Il relativise par ailleurs les "discussions" qui existent entre les joueurs et l'entraîneur Bruno Irles.

Après une intersaison perturbée par des indiscrétions dans la presse faisant état de dissensions entre le vestiaire et Bruno Irles, l'Estac ne se sort pas des turbulences. Le club troyen a essuyé deux défaites d'entrée en championnat (3-2 à Montpellier, 0-3 contre Toulouse) et voit ses supporters réclamer le départ de l'entraîneur. Une situation que regrette le président Aymeric Magne, qui demande d'ores et déjà l'union sacrée.

Des "discussions" entre les joueurs et Irles

"On est à la deuxième journée, il ne faut pas non plus s'inquiéter. La saison dernière, on était aussi à zéro point après deux journées, et on a fini 15e. Que tout le monde ait été frustré par le match contre Toulouse, c'est totalement normal. On n'a pas vu un bon match. Mais l'objectif, c'est qu'on avance tous ensemble. On a aussi eu des moments difficiles l'année dernière. (...) Tous ensemble, on est beaucoup plus forts que seuls. On espère que les supporters seront derrière le club lors des prochains matchs", a déclaré le dirigeant, invité mardi de Rothen s'enflamme sur RMC.

À propos des relations entre les joueurs et Bruno Irles, Aymeric Magne a botté en touche, admettant seulement des "discussions" au sein du vestiaire. "Je n'ai pas vu de joueur sur ce sujet", a-t-il précisé. "Les discussions améliorent la façon de travailler des uns et des autres. Tout le monde se parle pour comprendre le projet de jeu, les objectifs du club et pour essayer de chercher le maintien le plus vite possible".