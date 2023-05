Troyes – PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue 1 ?

Suite et fin de la trente-quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche. Pour la dernière, Troyes accueille le PSG. Dans cet article, on vous présente tout pour suivre le match dans les meilleures conditions.

Si l’affiche parait déséquilibrée sur le papier, les joueurs du PSG enchaînent les contre-performances ces dernières semaines.

Sur ses 6 dernières rencontres, Paris a connu la défaite à 3 reprises face à Rennes, Lyon et face à Lorient lors de la dernière journée. Battus 3 buts à 1 face aux Bretons, les joueurs parisiens ont aussi perdu Achraf Hakimi expulsé pour deux cartons jaunes. Face à Troyes, le latéral marocain manquera donc à l’appel. Malgré ses contre-performances, le PSG conserve un certain matelas d’avance sur la concurrence avec notamment 5 longueurs d’avance sur Marseille qui se déplace ce week-end à Lens, troisième du championnat. De leur côté, les joueurs de Troyes n’ont plus grand-chose à espérer de cette fin de saison. Car avec 10 points de retard sur la place de premier non relégable, les chances des joueurs de l’ESTAC de se maintenir en Ligue 1 en fin de saison sont minces. Pour autant, les coéquipiers d’Adil Rami continuent à croire en leurs chances. Buteur lors de deux des trois dernières rencontres, Troyes devrait démarrer avec Mama Baldé pour mener ses offensives. Côté parisien, la présence de Mbappé est attendue, lui qui pourrait terminer meilleur buteur du championnat. Découvrons maintenant comment suivre ce match.

Troyes – PSG : à quelle heure ?

Si vous souhaitez suivre cette affiche entre Troyes et le PSG, rendez-vous est pris ce dimanche dès 20 heures 45 sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Mais pour suivre le match, il faudra être abonné à Amazon Prime et au Pass Ligue 1. Ces deux offres, accessibles sans engagement, sont respectivement proposées à 6,99 euros et 12,99 euros par mois. Ce double abonnement vous permettra de suivre 80 % des rencontres de Ligue 1 Uber Eats à chaque journée.

