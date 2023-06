U19: des joueurs du PSG malades avant la finale contre Nantes

Opposé au FC Nantes, tenant du titre, en finale du championnat U19 ce dimanche à Aurillac (16h), le PSG doit composer avec des joueurs malades.

Les U19 du PSG ne préparent pas la finale face au FC Nantes dans les meilleures conditions. Plusieurs joueurs du groupe se sont réveillés avec des maux de ventre et des vomissements dus à une intoxication alimentaire. Certains veulent serrer les dents comme Noha Lemina ou Ilyes Housni, double buteur en demi-finale contre l'OM. Ils vont démarrer la rencontre.

Avec Gharbi et Nhaga

Dans le groupe qui a affronté Clermont samedi soir en Ligue 1, Ismaël Gharbi et Serif Nhaga ont rejoint leurs coéquipiers à Aurillac ce dimanche matin en avion. Il y avait également, et c'est une petite surprise, Joane gadou. Lui aussi a fait le déplacement alors qu'il a joué l'euro avec les U17 en Hongrie (déefaite en finale aux tirs au but vendredi contre Allemagne). Il sera titulaire à la place d'Ethan Bagbonon, blessé en demi finale.

La compo du PSG

Mouquet - Lamy, Gadou, Fernandez-Veliz - N. El Hannach, Diaby, E. Mbappé, Muntu Wa Mungu - Gharbi - Lemina, Housni.