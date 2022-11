Un hommage à l'arbitre Johan Hamel dans toutes les compétitions nationales, après son décès brutal à 42 ans

Une minute de silence ou d'applaudissements sera observée sur tous les matchs des compétitions nationales. Cela fait suite au décès brutal de Johan Hamel, arbitre de Ligue 1 décédé d'un AVC mardi à 42 ans.

Victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) à l'entraînement mardi, Johan Hamel est mort à l'âge de 42 ans. Un décès qui a fait l'effet d'un tremblement de terre dans le monde du football français. De nombreux clubs et associations lui ont rendu hommage.

Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF) parle d'"un arbitre apprécié au parcours exemplaire, un passionné et une figure de notre football". Eric Borghini (membre du comité exécutif en charge de l'arbitrage), s'est dit "sidéré par le départ brutal d'un homme toujours heureux, incroyablement humain, proche de ses collègues, toujours prêt à aider".

Un hommage sera rendu dès ce week-end

Le monde du football va lui rendre hommage dès ce week-end, annonce la FFF. Une minute de silence ou d'applaudissements sera observée à sa mémoire sur toutes les rencontres des compétitions nationales, notamment celles du huitième tour de Coupe de France, de la D1 féminine, des D1 et D2 futsal, du National 2 et du 1er tour fédéral de la Coupe de France féminine.

Le 2 novembre dernier, il avait été désigné par l'UEFA pour officier en Ligue des champions (quatrième arbitre) lors de la rencontre Real Madrid-Celtic Glasgow au stade Santiago-Bernabeu, au côté de Stéphanie Frappart. Plus récemment, il avait officié comme arbitre principal du match entre Lille et Rennes (1-1) le 6 novembre et était arbitre VAR de PSG-Auxerre dimanche dernier.