Vente de Saint-Etienne : une approche concrète du prince héritier du Cambodge

Selon nos informations, qui confirment celles du Parisien, le prince héritier du Cambodge est un candidat sérieux au rachat l'AS Saint-Etienne.

RMC Sport est en mesure de confirmer l’information révélée par Le Parisien sur une approche concrète du prince héritier du Cambodge Norodom Ravichak pour racheter l’ASSE. C’est le cabinet KPMG qui traite le dossier au nom des propriétaires du club stéphanois. Ces derniers attendent des certitudes sur les capacités financières des potentiels repreneurs et ne veulent prendre aucun risque juridique pénal fiscal.

Le 13 avril dernier, les présidents de l’AS Saint-Etienne Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, à la tête de l’ASSE depuis 2004, annonçaient la prochaine vente du club stéphanois dans une lettre ouverte au Progrès. Le cabinet KPMG avait été choisi par les deux dirigeants pour "sélectionner le meilleur investisseur et de veiller à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité".

Daniel Riolo : "Là c'est vendu. Tout est en place."

Daniel Riolo affirmait mercredi au micro de RMC Sport que le club était "quasi vendu". "Et je pense que c'est la débandade totale au club en ce moment (...) Là c'est vendu. Tout est en place. Il faut juste que Bernard Caïazzo trouve un moyen de garder sa place au conseil à la Ligue et après c'est vendu. Il veut garder un pied dans l'histoire. La saison va être ennuyeuse pour Saint-Etienne, avec comme objectif de se sauver pour que la vente se mette en place, que l'acheteur décide avec qui il va continuer. Mettre en place son projet."