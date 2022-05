Wilfrid Mbappé trouve "pas normal qu'un enfant de 10 ans veuille gagner autant d'argent que Kylian"

Dans un entretien à L'Équipe Magazine, Wilfrid Mbappé est revenu sur la source d'inspiration que peut représenter son fils Kylian sur les enfants, mais aussi les parents de ceux-ci. Pour le père, les revenus de son fils ne doivent pas être une motivation pour eux.

La carrière de Kylian Mbappé inspire sans doute des millions d'enfants à travers la France et le monde. Pour autant, rares seront les élus à devenir a minima professionnel et à connaître ensuite potentiellement un destin comme le champion du monde 2018, qui vient de prolonger son contrat de trois saisons avec le PSG. Dans un entretien à L'Équipe Magazine, Wilfrid Mbappé, éducateur pendant plus de vingt ans à Bondy, est revenu sur la source d'inspiration que peut être son fils. Pour les enfants mais aussi les parents qui aimeraient avoir le "futur Mbappé".

"Il ne faut pas prendre cette phrase à la lettre. À mon époque, on disait 'le futur Zizou'. Le foot, tout le monde croit connaître mais moi, c'est mon métier et le sport est celui de ma femme, a rappelé le paternel alors que son ancienne compagne était handballeuse professionnelle. Je n'étais pas boucher et elle boulangère, arrivant un jour en disant qu'on avait un gamin pas mal dont on allait faire un champion."

"L'important, c'est que le projet soit celui de l'enfant, pas des parents"

Très rapidement considéré comme un surdoué, Kylian Mbappé était passé au centre national de Clairefontaine dès ses 13 ans. Il avait continué sa formation à l'AS Monaco, où il a lancé sa carrière pro. "Si Kylian avait fait de la flûte, j'aurais été présent comme père mais, pour parler musique, j'aurais pris quelqu'un qui s'y connaît. Après, on confond souvent les ambitions. L'important, c'est que le projet soit celui de l'enfant, pas des parents, a déclaré Wilfrid Mbappé. Pour Kylian, il n'y avait rien de programmé. Il m'aurait dit: 'Je ne veux plus jouer au foot'', je lui aurais dit: "Bah tu vas faire autre chose'. Pour lui, c'était d'abord une passion."

Transféré au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé a confirmé tout son potentiel depuis, en accumulant les buts et les trophées. Le récent feuilleton mercato a aussi alimenté la chronique, où le joueur de 23 ans était partagé entre rejoindre le Real Madrid et prolonger au PSG, où il a signé un important contrat. "Ce n'est pas normal qu'un enfant de 10 ans me dise: 'Je veux gagner autant d'argent que Kylian'. C'est que l'entourage ou les réseaux sociaux lui ont mis ça en tête. Nous, on a fait un Kylian Mbappé parce qu'on ne cherchait pas à faire un Kylian Mbappé", a estimé le père de la star, qui a arrêté son travail d'éducateur, ne se reconnaissant plus dans "ce que ça devenait".