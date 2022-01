Bordeaux: Gourcuff a de la "peine" de voir les Girondins dans cette situation

Avec un seul point d’avance sur le premier relégable Lorient, les Girondins de Bordeaux vivent une saison compliquée. Invité par France Bleu Gironde, Yoan Gourcuff a confié ses impressions sur la situation d’un club où il a joué pendant deux ans.

Qu’il est loin le temps où les Girondins de Bordeaux faisaient partie des ténors de la Ligue 1, avec des participations en Ligue des champions. Une époque bien connue de Yoann Gourcuff qui a été pendant deux ans le maître à jouer des Bordelais.

Durant ce passage, l’ancien international avait remporté le championnat de France et une Coupe de la Ligue ainsi qu'un Trophée des Champions en 2009. Aujourd’hui à la retraite, l'ex-Lyonnais est revenu auprès de France Bleu Gironde sur la situation délicate du club qui est à la 17e place au classement, avec un point d’avance sur le premier relégable Lorient: "Ça me fait de la peine de voir les Girondins dans une situation comme celle-là, avec un environnement qui semble compliqué", a-t-il observé.

Il faut dire que le club présidé par Gérard Lopez reste sur deux défaites consécutives en championnat, et a récemment perdu sa série de 44 ans d’invincibilité à domicile face à l’Olympique de Marseille.

"J’espère qu’ils ne vont pas s’écrouler"

Malgré les temps troubles que traversent les coéquipiers de Benoît Costil, Gourcuff espère pour son ancienne formation que le futur sera meilleur, une fois le maintien en Ligue 1 assuré: "Il est encore temps de redresser tout ça, faire une bonne deuxième partie de saison et se maintenir. Je l’espère pour eux."

Egalement passé par le Stade Rennais, l’ancien sportif de 35 ans a été invité à faire un parallèle sur la situation du club breton et celle de Bordeaux: "J’ai l’impression que ces deux clubs ont pas mal de points communs. Il y a des périodes dans le foot plus compliquées et d’autres positives. Bordeaux depuis quelques saisons c’est difficile, maintenant j’espère qu’ils ne vont pas s’écrouler, à nouveau enchaîner les victoires et pouvoir se maintenir sereinement."

Afin de réussir l’opération maintien, les hommes de Vladimir Petkovic affronteront ce dimanche…. le Stade Rennais (à 13h). Une rencontre face au quatrième du championnat qui n’aura rien de facile pour Bordeaux.