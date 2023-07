Auxerre: Christophe Pélissier raconte les coulisses du retour de Djibril Cissé

Interrogé par RMC Sport, l'entraîneur de l'AJ Auxerre Christophe Pélissier explique comment il a oeuvré pour le retour de Djibril Cissé et détaille le rôle qui sera le sien cette saison.

Djibril Cissé a fait sa rentrée des classes à Auxerre. Sous la houlette de Christophe Pélissier, dont il intègre le staff, l’ex-international français (41 ans, 41 sélections) revient dans son ancien club (1999-2004) où il a été intronisé dans ses nouvelles fonctions auprès des joueurs ce lundi, à la reprise de l’entraînement, au même titre que le nouveau responsable de la performance, Aurélien Denotti.

Un discours mobilisateur très apprécié

19 ans après son départ, Cissé arrive pour encadrer les attaquants du club en tant qu'"intervenant", dont la mission en lien avec le staff de l’équipe première s’étend également aux offensifs de la Nationale 2 et aux U19. "Il est surtout rattaché aux pros, mais je tiens à ce qu’il amène son savoir aux jeunes attaquants du centre, c’est important", nous a fait savoir Christophe Pélissier, joint au téléphone lundi soir. L’entraîneur de l’AJ Auxerre, qui a échoué dans sa quête de maintien la saison dernière, est à l’origine de son retour.

Tout est parti d’une intervention de Djibril Cissé auprès des joueurs en fin de saison dernière, à l’initiative de Christophe Pélissier. "Je voulais que Djibril amène son expérience. Il avait connu la même chose avec les Queens Park Rangers, des matches couperets de fin de saison, il y a mis beaucoup de cœur, j’ai beaucoup aimé son intervention, rembobine Christophe Pélissier auprès de RMC Sport. Franchement, j’ai beaucoup apprécié son intervention, les joueurs aussi, on sentait que ça venait du fond du cœur, que s’il pouvait apporter quelque chose de plus à l’équipe, il était là pour. Malheureusement, on n’a pas fini la saison de manière heureuse, mais c’est une réflexion qui a mûri petit à petit chez moi."

Présent en fin de semaine uniquement

Christophe Pélissier a profité de ses vacances pour se pencher sur l’avenir de son équipe, et la meilleure façon de l’améliorer. Le coach a souhaité que la réflexion s’intensifie à l’approche de la reprise. La décision est finalement tombée il y a de cela trois semaines: "Je me disais que sur le rôle des attaquants, on ne les avait peut-être pas assez bien entouré au niveau du staff. C’est une question que j’ai posée à Djibril. On avait conservé ce lien. Je l’ai appelé un matin pour savoir ce qu’il faisait, et si cette idée pouvait lui plaire, il a été très enthousiaste rapidement." Les deux hommes n’ont pas tardé à échanger sur la façon de travailler, s’accordant sur le fait que l’ancien buteur de l’AJA n’interviendra que de façon ponctuelle, à temps partiel plutôt qu’à temps plein.

"C’est une entente avec lui, il ne va faire que les fins de semaine. C’est un arrangement qu’on a eu ensemble, il va entrer petit à petit dans le staff pour apporter sa pierre à l’édifice. C’est un rôle nouveau pour lui, on verra si tous les deux on trouve notre manière de fonctionner. Je pense que c’est une très bonne chose pour le club, pour lui aussi, et pour nous en particulier, par rapport à ses qualités, son expérience, la trace qu’il a laissée à l’AJA." Le double meilleur buteur de Ligue 1 (2002-2004) assistera-t-il aux matches sur le banc, aux côtés de Christophe Pélissier et des autres membres du staff ? "S’il a envie, oui, mais ce n’est pas quelque chose qu’on a défini pour le moment", renseigne l’entraîneur.

Avec un groupe de 19 joueurs, composé de nombreux jeunes en l’absence des internationaux toujours en vacances, l’AJ Auxerre va monter en puissance dans sa préparation cette semaine, à raison de deux séances quotidiennes jusqu’à dimanche. Un barbecue "entre nous tous" clôturera cette première semaine de travail, avant la première opposition amicale face à Villefranche (National) mardi 11 juillet, sur le terrain de Gueugnon.