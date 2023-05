OM-Auxerre: pour Pélissier, Alexis Sanchez est hors-jeu sur son but

Très déçu pour ses joueurs qui ont longtemps cru signer un exploit à Marseille (2-1) dimanche, Christophe Pélissier s’est aussi interrogé sur la validité du second but marseillais d’Alexis Sanchez, qu’il estime en position de hors-jeu.

L’OM a renversé Auxerre (2-1) en deux minutes dimanche au Vélodrome. Ce scénario laisse un goût amer côté auxerrois qui a longtemps mené avant de craquer sur un éclair de Cengiz Under (75e), puis un but d’Alexis Sanchez (77e), lancé à la limite du hors-jeu. L’arbitre l’a validé et le révélateur a assuré que le Chilien était bien couvert par le dernier défenseur, même si ces images n’ont pas vraiment convaincu Christophe Pélissier, l’entraîneur auxerrois.

"J'ai vu des images où il y a hors-jeu, voilà"

Ce dernier s’interroge en effet sur la validité de ce but. "Je dirais qu'ils sont miraculés sur le second but, a-t-il confié en conférence de presse. J'ai vu des images où il y a hors-jeu, voilà. Après, on l'interprète comme on veut, on sait comment la VAR interprète les choses aussi."

Avant cela, le technicien avait confié ses regrets pour ses joueurs, tout en saluant leur prestation. "Il y a à la fois de la déception, parce qu'il n'y a jamais de défaite encourageante, mais aussi de la fierté par rapport à ce qu'ont fait les garçons, a-t-il déclaré. On a dû se préparer avec beaucoup de blessés. Je suis déçu pour eux, même si on a subi les assauts marseillais. C'est dur de ne pas être récompensés sur le plan comptable mais il faut garder cet état d'esprit pour les cinq derniers matchs. Le résultat est logique."

"Ce ne sont pas les buts marseillais qui me font râler, ce sont les deux situations de 2-0 qu'on a, regrette-t-il. Après, dans la tempête, on a manqué de lucidité. Mais les gars ont tout donné contre le deuxième du championnat, chez lui. Si on avait pris des points, ça n'aurait pas été immérité. On peut être fier de cette équipe quand on est supporter de l'AJA. De l'énergie, on en a. C'est notre deuxième défaite seulement sur les 12 derniers matchs. Mais le championnat a commencé début août et il y a des points à rattraper. On est à la lutte avec trois autres équipes (Strasbourg, Nantes et Brest, ndlr). Il va falloir faire des matches avec la même consistance et surtout marquer des points."