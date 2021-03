Coronavirus: un cluster à Clermont, candidat à la montée en L1

Actuel deuxième de Ligue 2, le Clermont Foot 63 a annoncé ce jeudi la découverte de 11 cas positifs au coronavirus dans son groupe professionnel, plus 4 dans son staff et 3 au sein du personnel administratif. Le club auvergnat suspend temporairement ses activités.

C'est ce qu'on appelle un foyer. Un gros foyer. Alors que tout semblait bien se dérouler pour lui cette saison, le Clermont Foot 63 vient d'être frappé de plein fouet par le coronavirus.

Dans un communiqué médical publié ce jeudi, le club auvergnat annonce avoir découvert suite aux tests du mercredi 3 mars 11 cas positifs au Covid-19 parmi les joueurs du groupe professionnel, ainsi que 4 parmi le staff sportif et 3 parmi le staff administratif.

Dix jours d'isolement, et un match dans neuf jours

"Dès l’annonce des résultats, et conformément au protocole décidé par la LFP et mis en place par le staff médical du Clermont Foot 63, le club a pris toutes les mesures nécessaires et les personnes testées positives respectent actuellement une période d’isolement de dix jours, précise la formation. Par mesures de précaution, les entrainements du groupe professionnel sont suspendus jusqu’à nouvel ordre et les bureaux administratifs resteront fermés cette semaine."

Combien de temps le club va-t-il être à l'arrêt? Cela devrait dépendre des prochains résultats, puisque de nouveaux tests doivent être effectués vendredi sur l'ensemble du groupe pro et du staff. Et il se pourrait bien que de nouveaux cas soient enregistrés...

Deuxième de Ligue 2, à trois points de Troyes, Clermont peut se dire dans son malheur que la vague arrive au "bon" moment, ou du moins dans un moment moins handicapant, puisqu'il est déjà éliminé de la Coupe de France et n'a pas de match prévu avant le samedi 13 mars et la réception d'Amiens. Une rencontre dont la tenue est d'ores et déjà incertaine.