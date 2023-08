Et maintenant, quel avenir pour le FC Sochaux ?

Sochaux, qui espérait encore pouvoir être repêché en Ligue 2 avec un projet de reprise, a accusé un vrai coup dur ce mardi en voyant le CNOSF rendre un avis défavorable. Si le FCSM a encore la possibilité de saisir le tribunal administratif, c'est désormais le dépôt de bilan qui se profile, avec la perte du statut professionnel. Et un redémarrage éventuel dans les catégories inférieures du foot français.

Le CNOSF a donné ce mardi un avis défavorable au maintien du FC Sochaux en Ligue 2, et l'avenir du club s'assombrit considérablement. Le comité exécutif de la Fédération française de football doit désormais confirmer, ou non, l'avis du CNOSF. Mais il semble quasi-inenvisageable que le Comex de la FFF contredise l'avis de la conciliatrice du Comité national olympique et sportif français. Si le comité exécutif de la FFF reste muet dans les quinze jours qui viennent, alors cela voudra dire que l'avis du CNOSF est validé par la Fédération.

Que le Comex prenne la parole ou ne se prononce pas durant quinze jours, le FC Sochaux pourra dans tous les cas saisir le tribunal administratif pour contester la décision. Mais une telle procédure risquerait de prendre des mois, et les différents championnats seraient déjà largement entamés.

Le dépôt de bilan se dessine, une centaine d'emplois menacés

Le FC Sochaux semble donc désormais se diriger tout droit vers le dépôt de bilan. L'accord de rachat du club par Romain Peugeot ayant été conditionné au maintien du club en Ligue 2, le groupe chinois Nenking est donc toujours propriétaire du club. Aucun budget de National 1 n'a pour l'instant été présenté par le club, qui n'envisage pas cette option depuis plusieurs semaines.

Sochaux risque donc de déposer le bilan, et de perdre son statut professionnel. Le club repartirait vraisemblablement de la cinquième division, et pourrait perdre son centre de formation. Les emplois de plus de 100 salariés sont désormais menacés.