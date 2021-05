Grenoble-Paris FC en direct: les Isérois ont la main dans ce pré-barrage

Début des barrages d'accession et de descente de Ligue 1, Ligue 2 et National cette semaine avec un premier pré-barrage d'accession entre Grenoble (4e de L2) et le Paris FC (5e), mardi. Une rencontre pour déterminer qui affrontera Toulouse (3e), vendredi.

63’ La tentative de Gakpa Maubleu est attentif sur un tir de Gakpa, à la trajectoire curieuse. Le gardien isérois ne prend pas de risque et prolonge en corner. 62’ Corner pour rien pour Grenoble Corner joué à gauche par Benet. Le premier poteau est recherché mais aucun coéquipier ne peut venir couper. 60’ Anani dans le dos de la défense ! (1-0) Bon ballon en profondeur vers Anani, qui se désaxe un peu vers la droite. Il centre à ras de terre dans la zone dangeuse mais Diallo est un peu juste ! 59’ Encore un arrêt de Demarconnay ! (1-0) Après un appui avec Anani devant la surface, Benet se retrouve en position de frappe et tire en force du gauche. Demarconnay protège bien son premier poteau et repousse cette tentative ! 58’ Changement tactique Double changement pour le PFC René Girard tente de redynamiser son équipe : Martin et Belaud entrent en jeu, Arab et Lopez sortent. 55’ Et s'il y a match nul ? Si les équipes n’arrivent pas à se départager dans le temps réglementaire, une prolongation et éventuellement des tirs au but seront organisés. 52’ Le retourné d'Arab ! (1-0) Le PFC pousse depuis quelques minutes, et fait le siège de la surface averse. Sur un centre en cloche, Arab est seul dans la surface et tente le retourné acrobatique, mais manque son geste de peu ! 50’ Faute de Diaby-Fadiga Sur un centre venu de la droite, Diaby-Fadiga grimpe sur Pickel pour reprendre le ballon de la tête, l'arbitre signale une faute. 47’ Le pétard de Pickel Les Grenoblois sont bien revenus des vestiaires. C'est Pickel qui fait chauffer les gants de Demarconnay sur un pétard lointain. Le gardien est sur la trajectoire. 46’ Reprise C'est reparti au stade des Alpes ! (1-0) Aucun changement à noter à la pause, on repart avec les mêmes. 45+3’ Mi-temps Grenoble est devant à la pause ! (1-0) Après une entame parfaite du GF38, concrétisée par le but d'Achille Anani sur un coup franc vite joué (9e), le jeu s'est ensuite équilibré. Pénalisé par quelques erreurs individuelles et d'inattention, le PFC a mis du temps à entrer dans son match, et peut dire un grand merci à son gardien Demarconnay, décisif juste avant la pause (45e+2). Mandouki a tout de même trouvé la base du poteau (26e). 45+2’ Le miracle Demarconnay ! (1-0) Le gardien isérois effectue un arrêt décisif devant Anani ! Hanin se manque complètement au moment de mettre en retrait vers son gardien et offre sur un plateau le ballon à l'attaquant adverse. Sur ses appuis, Demarconnay empêche ce but d'un geste réflexe ! 45’ Temps additionnel Deux minutes de temps supplémentaire sont annoncées par le quatrième arbitre. 43’ Nestor y a cru ! (1-0) Demba obtient un coup franc, excentré à droite. Les Isérois et Ravet jouent vers le second poteau, où Nestor pense pouvoir reprendre d'un plat du pied dans les airs. Mais Bamba se jette en catastrophe et empêche son adversaire de reprendre ! 40’ Demarconnay vigilant derrière Superbe lecture de Demarconnay, alors qu'Anani était parfaitement lancé en profondeur dans le dos de la défense, mal alignée. Le gardien devance l'attaquant. 37’ Carton jaune René Girard s'emporte Suite à une faute adverse sous ses yeux, René Girard est très énervé devant son banc. Après une explication avec l'arbitre, il reçoit un carton jaune de l'officiel. Le jeu est de plus en plus haché. 34’ Stat' Après 2017 (barrages d’accession en L2 face à Orléans) et 2019 (pré-barrages d’accession en L1 face à Lens), le Paris FC dispute son troisième barrage en quatre ans. 32’ Maubleu roi des airs Le mini corner est joué vers le paquet, où le trafic est très présent. Maubleu s'impose tout de même avec autorité et boxe des deux poings. 30’ Hanin se fait soigner Le jeu est interrompu alors que Hanin reste au sol sur cette action. Les soigneurs interviennent. 29’ Le Paris FC joue enfin son jeu Le PFC se montre un peu plus pressant depuis quelques minutes, et propose enfin quelques séquences intéressantes. Après une longue période de possession, les Parisiens obtiennent un coup franc à l'extrême limite de la surface, sorte de mini corner. 26’ Le poteau de Mandouki ! (1-0) Mandouki y va seul et percute balle au pied. Pas attaqué, il enroule une belle frappe du droit qui vient mourir sur l'extérieur du poteau de Maubleu, tout heureux ! 23’ Pagaille dans la surface parisienne Deuxième corner pour Grenoble et toujours Ravet, à droite. Le ballon arrive au point de penalty où les Parisiens peinent à se dégager, c'est un peu brouillon. 22’ Carton jaune Carton jaune pour Kanté Grenoble amène encore le danger par sa vitesse, et Demba depuis son couloir droit fait des misères. Son contre est stoppé irrégulièrement par Kanté, qui reçoit un jaune pour sa faute volontaire. 19’ Le PFC dans la difficulté Les Parisiens n'y arrivent pas depuis le début du match, et perdent le ballon devant sur une attaque placée. Le contre grenoblois aurait pu faire mal, mais la passe en profondeur de Benet n'est pas juste. 17’ Diallo dans la surface ! (1-0) Cela fonctionne bien côté droit entre Ravet et Demba, et le centre en retrait est bon pour Diallo. Le numéro 19 effectue une bonne prise de balle et frappe dans la foulée du droit, mais Demarconnay capte ce ballon chaud ! 15’ Demarconnay percuté Gros choc entre Demarconnay et Anani. L'attaquant a voulu anticiper un ballon en retrait dans les airs vers le gardien, mais le percute violemment au passage, involontairement. L'arbitre le réprimande. 13’ Ça commence mal pour le PFC René Girard ne doit pas être content de ce but concédé. Son bloc a été surpris par ce coup franc joué malicieusement, et ses joueurs n'ont pas vraiment été attentifs sur ce coup. 11’ Diaby-Fadiga tire au-dessus Les Parisiens tentent de réagir rapidement, mais Diaby-Fadiga, qui reçoit le ballon devant la surface pleine axe, s'équilibre mal au moment de frapper. Sa frappe s'envole. 8’ but!!! ANANI OUVRE LE SCORE !!! (1-0) Le coup franc grenoblois surprend tout le monde ! Coup franc excentré à gauche pour les Isérois, joué en filou et rapidement vers Ravet à gauche de la surface. Son centre dévié arrive sur la tête d'Anani qui reprend à bout portant de la tête. Demarconnay effectue un sauvetage incroyable mais le ballon revient sur l'attaquant, qui marque en force ! 6’ Corner pour Grenoble Premier corner de la partie pour Grenoble, joué à droite par Ravet. Nestor est recherché au second poteau, mais gêné par Bamba, il ne parvient pas à reprendre de la tête comme il l'aurait voulu. 4’ Grenoble mieux entré L'entame est grenobloise, alors que les hommes de Hinschberger font largement tourner le ballon de gauche à droite. Le bloc parisien est bien en place. 3’ Hanin reste au sol Première alerte pour Hanin, qui a pris un coup dans le ventre d'Anani. Il a la respiration coupée. 1’ Coup d'envoi C'est parti au stade des Alpes ! (0-0) Début de ce match couperet ! Ce sont les Grenoblois qui donnent le coup d'envoi. Le coup d'envoi est imminent ! Les joueurs font leur entrée sur la pelouse du stade des Alpes, accompagnés de l'arbitre de la rencontre, Bastien Dechepy. Les joueurs à l'échauffement Une saison qui va se jouer sur un match Régulier cette saison (30 journées sur 38 dans le top 5), Grenoble a battu Rodez (1-0) lors de la dernière journée de L2 samedi et arraché à domicile sa qualification pour les play-offs d'accession à la Ligue 1. Le Paris FC était leader du Championnat après dix journées avant de connaître un trou d'air, et d'obtenir lui aussi sa qualification lors de la dernière levée contre Chambly (3-0). Le calendrier des barrages L1/L2 - Mardi 18 mai (20h45) - Barrages Ligue 2 Play-off 1 : Grenoble - Paris FC

- Vendredi 21 mai (20h45) - Barrages Ligue 2 Play-off 2 : Toulouse - Vainqueur Play-off 1

- Jeudi 27 mai (20h45) - Barrages Ligue 1/Ligue 2 : Match aller : Vainqueur Play-off 2 Ligue 2 - 18e Ligue 1

- Dimanche 30 mai (20h45) - Barrages Ligue 1/Ligue 2 : Match retour : 18e Ligue 1 - Vainqueur Play-off 2 Ligue 2 Du suspense en Ligue 1 Un 18e de Ligue 1 dont on ne connaît pas encore l'identité. Reims, Bordeaux, Strasbourg, Brest, Lorient ou encore Nantes peuvent encore terminer barragiste. Barrages L1/L2, mode d'emploi Les Grenoblois accueillent les Parisiens dans un match sec, avant que les Toulousains ne reçoivent le vainqueur de ce duel vendredi prochain, là aussi dans un match sec. Et qui déterminera qui aura le droit d'affronter en match aller (27 mai)-retour (30 mai) le barragiste de Ligue 1 (18e à l'issue de la 38e journée). Afin d'attribuer le dernier ticket à l'élite, la saison prochaine. Un avenir en Ligue 1 encore possible La saison régulière de Ligue 2 s'est achevée avec deux promus (le champion Troyes et son dauphin Clermont) et trois barragistes qui peuvent encore espérer les rejoindre (Toulouse 3e, Grenoble 4e et le Paris FC 5e). La compo du Paris FC Demarconnay - Abdi, Bamba, Kanté, Hanin - Mandouki (cap.), Arab, Name - Gakpa, Diaby Fadiga, Lopez. René Girard est privé de deux grosses armes offensives : Gaëtan Laura est blessé (hanche), tout comme Warren Caddy (claquage). Lamine Diaby Fadiga, opéré des ischios jambiers au mois d’octobre et qui n’a pas encore débuté un match cette saison, est titulaire. La compo de Grenoble Maubleu (cap.) - Demba, Monfray, Nestor, Mombris - Michel, Pickel, Benet - Diallo, Anani, Ravet. Philippe Hinschberger doit se passer de Bart Straalman (quadriceps), Manuel Perez (mollet) et Jordy Gaspar (suspendu). Début du marathon d'accession à la Ligue 1 ! Bonsoir à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté la rencontre entre Grenoble et le Paris FC, pré-barrage d'accession à la Ligue 1. Coup d'envoi prévu à 20h45!