Ligue 1: Metz "profondément choqué" par la mort du jeune footballeur berlinois frappé par un joueur messin

L'adolescent de 15 ans, très grièvement blessé par un joueur de Metz lors d'une bagarre après un match d'un tournoi international à Francfort, est mort ce mercredi. Le club lorrain a réagi à ce drame dans un communiqué.

"L'ensemble du FC Metz est profondément choqué par ce drame et adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches du jeune joueur."

Metz regrette "une échauffourée incompréhensible"

Ce mercredi, dans un communiqué, le club lorrain a exprimé toute sa douleur suite à l'annonce de la mort de l'adolescent berlinois qui avait été hospitalisé après avoir été très grièvement blessé par un joueur de Metz lors d'une bagarre survenue à un tournoi international de jeunes à Francfort. Le garçon de 16 ans suspecté d'avoir porté les coups mortels au jeune de 15 ans se trouve toujours en détention provisoire. Il fait partie d'un des programmes de formation du club de Metz.

"Le FC Metz a appris avec stupeur le drame qui s’est déroulé à Francfort lors d’un tournoi amical privé de football U17-U19 auquel participaient deux équipes de FC Metz Performance Program. Au terme d’un match qui s’était déroulé dans un bon état d’esprit, une échauffourée incompréhensible aurait eu lieu et un jeune joueur allemand a été hospitalisé dans un état grave, sans que les causes de cet état ne puissent être aujourd’hui établies", a réagi le FC Metz, précisant que "la justice allemande en charge du dossier enquête pour faire toute la lumière sur ces faits tragiques".

Et d'ajouter : "Un jeune joueur de FC Metz Performance Program est actuellement entendu par les autorités allemandes et conteste avoir volontairement porté atteinte à l’intégrité physique du jeune joueur blessé. FC Metz Performance Program, ainsi que l’ensemble des joueurs et des parents présents, se tiennent bien évidemment à la disposition des autorités allemandes pour contribuer à faire avancer l’enquête."

L'adolescent décédé, qui évoluait pour l'équipe allemande JFC Berlin, avait été jusqu'ici maintenu artificiellement en vie pour qu'il puisse faire don de ses organes, a précisé à l'AFP la porte-parole du parquet de Francfort, Nadja Niesen.