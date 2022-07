Ligue 2: après la signature du "Messi vietnamien", les réseaux sociaux de Pau explosent

L’arrivée de Quang Hai Nguyen, surnommé le "Messi vietnamien" dans son pays, a fait passer le Pau FC (Ligue 2) dans une autre dimension sur les réseaux sociaux. En une dizaine de jours, les compteurs ont explosé sur Facebook.

Quang Hai Nguyen n’a pas encore foulé une pelouse en match officiel depuis son arrivée au Pau FC. Mais, une semaine après l’officialisation, le recrutement du milieu offensif de 25 ans, libre avant de s’engager pour le club français, n’a pas tardé à être rentabilisée au niveau de la popularité du club béarnais sur les réseaux sociaux.

Depuis la signature de celui qui est surnommé le "Messi vietnamien” dans son pays, les compteurs du Pau FC ont explosé, comme repéré par L'Équipe. Sur Facebook, le réseau social le plus prisé au Vietnam, la page du dernier 10e de Ligue 2 compte désormais 275 000 "j’aime" et plus de 360 000 abonnés. Avant l’arrivée de Quang Hai Nguyen, le Pau FC culminait à 30 000 abonnés, soit une augmentation de… 1 100 % !

Les demandes d'interviews affluent

Le but inscrit par l’international vietnamien (42 sélections) en match amical vendredi dernier face à une sélection des Landes a sûrement renforcé l’engouement autour du club béarnais. L'Équipe révèle par ailleurs que les demandes d’interviews de médias internationaux ou de télévisions asiatiques affluent sur les bureaux du service communication du Pau FC, club familial qui n’avait jamais connu la Ligue 2 avant sa promotion en 2020.

Un tel buzz n’est en aucun cas une surprise au regard de la popularité du milieu offensif sur la Toile. Quang Hai Nguyen est l'une des personnalités les plus prisées par les publicitaires vietnamiens. Avec pas moins de 800 000 followers sur Instagram et 2,5 millions sur Facebook, il représente un atout marketing indéniable pour son nouveau club. Qui n’a pas tardé à mesurer les premières répercussions de son "coup"sur le marché des transferts.