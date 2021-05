Ligue 2: Caen arrache son maintien, Niort en barrages, toutes les dates des playoffs

Caen, en grande difficulté avant la 38e et dernière journée de Ligue 2, a réussi à se sauver in extremis grâce à sa victoire sur Clermont (2-1) ce samedi. C'est Niort qui termine 18e et jouera les barrages aller-retour contre Villefranche pour tenter de se maintenir.

Clap de fin. La Ligue 2 version 2020-2021 a refermé ses portes ce samedi soir avec son lot de joie, soulagement et désillusion. Entre la bataille en haut de classement et la lutte pour le maintien, la 38e et dernière journée a offert un beau suspense. Assuré de monter et de finir en tête, Troyes a fini en roue libre en s'inclinant au Havre (3-2). Un revers anecdotique pour l’équipe de Laurent Batlles. Elle sera accompagnée dans l’élite par le Clermont Foot (2e), qui va découvrir l’élite du football français pour la première fois de son histoire. Séduisants tout au long de la saison, les Auvergnats de Pascal Gastien ont toutefois terminé la saison par une défaite, sans conséquence pour eux, en terre caennaise (2-1).

Caen se sauve, Chambly relégué

Derrière, pas de changement non plus dans le top 5: Toulouse (3e), accroché par Dunkerque (3-3), complète le podium devant Grenoble (4e) et le Paris FC (5e), qui ont dominé Rodez (1-0) et Chambly (3-0). Les play-offs se joueront donc entre ces trois équipes. Dans un premier temps, le Paris FC se déplacera à Grenoble (match unique le 18 mai). Puis le vainqueur de cette confrontation ira à Toulouse (match unique le 21 mai).

A l’issue de cette joute royale, le vainqueur de cette ultime confrontation disputera les barrages pour l’accession en Ligue 1 face au 18e de Ligue 1 selon un format de match aller-retour (27 mai et 30 mai). Pour l'instant, c'est le FC Nantes qui occupe la place de barragiste, mais il reste encore deux journées à disputer en Ligue 1. Malgré un succès renversant à Sochaux (3-2), Auxerre échoue à deux points du top 5.

En bas de tableau, Caen est le grand vainqueur du jour. Dix-huitièmes au coup d'envoi, les Normands ont réussi à gagner une place pour se sauver directement. Tombeurs de Clermont au bout du suspense (2-1), avec le penalty de la gagne de Benjamin Jeannot dans le temps additionnel, ils finissent à la 17e place avec 41 points. Comme Dunkerque (16e) et surtout comme Niort (18e). C'est la différence de buts qui permet à Caen de se maintenir : -13 pour Dunkerque, -15 pour Caen, -24 pour Niort. Pour les Chamois, qui glissent du 16e au 18e rang, c'est évidemment une énorme désillusion.

Battus 2-0 par Guingamp, ils ont encore une chance de sauver leur peau. Ils devront sortir vainqueur du match de barrage (match aller le 19 mai, retour le 21 mai), contre Villefranche Beaujolais, le 3e de National. Balayé par le Paris FC, Chambly (19e) descend en troisième division. Comme Châteauroux (20e).

Playoffs et barrages Ligue 1-Ligue 2

Mardi 18 mai à 20h45: Playoffs 1 Grenoble (4e L2) vs Paris FC (5e)

Vendredi 21 mai à 20h45: Playoffs 2 Toulouse vs vainqueur du playoffs 1

Jeudi 27 mai à 20h45: barrage aller vainqueur playoffs Ligue 2 vs 18e Ligue 1

Dimanche 30 mai à 18h: barrage retour 18e Ligue 1 vs vainqueur playoffs Ligue 2

Barrages Ligue 2-National

Mercredi 19 mai à 19h: Villefranche Beaujolais vs Niort

Samedi 22 mai à 20h45: Niort vs Villefranche Beaujolais