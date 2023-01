Ligue 2: en progression, Saint-Étienne passe un vrai test contre Sochaux

Après leurs victoires contre Laval et Niort, les Verts espèrent enchaîner samedi contre Sochaux (15h) lors de la 20e journée de Ligue 2. Les joueurs arrivés cet hiver semblent avoir apporté du professionnalisme et une plus grande responsabilité face à la situation.

Même si tout reste fragile après trois ans de descente aux enfers, les Verts semblent avoir arrêté un peu l’hémorragie en ce début d'année. L’arrivée d’un gardien de but (Gautier Larsonneur) en confiance n’y est pas étrangère. Au-delà de ça, les signatures de Gaëtan Charbonnier, Kader Bamba, Niels Nkounkou et de Dennis Appiah sont de nature à apporter de l’expérience au groupe et de la responsabilité face à la situation alarmante des Verts 18es et donc toujours relégables en Ligue 2.

S'il est trop tôt pour juger un mercato hivernal qui n’est peut-être pas terminé, l’ASSE reste à l'affût d'opportunités de marché notamment au poste de milieu offensif droit. Côté départ, le club a décidé de ne pas s’entêter avec des joueurs manifestement pas dans la mentalité souhaitée pour sauver le club d’une relégation en National et pour s’inscrire dans une opération montée à moyen terme. La rupture du contrat de Gabriel Silva dont les émoluments plombaient la masse salariale est dans cette veine-là.

Les recrues ont apporté du professionnalisme

Loïc Perrin, qui apprend son métier de directeur sportif, a redoublé d’effort et semble apprendre de ses erreurs et des deux derniers mercatos mitigés. Toujours à l’écoute de son entraîneur Laurent Batlles, il tranche un peu plus dans le vif, impose ses choix et endosse, enfin, un rôle de patron. Sa capacité de travail et d’adaptation est désormais louée au sein du club et dans l’entourage de celui-ci.

Dans un club moribond, on s’attache aussi aux détails, et ceux du terrain ne mentent pas. Les joueurs arrivés cet hiver semblent avoir apporté du professionnalisme mais aussi une plus grande responsabilité face à la situation. Appiah et Charbonnier veillent à l’attitude des plus jeunes, le premier s’est vite approprié le rôle de trait d’union dans un vestiaire qui, à force de regarder le bout de ses chaussures, ne se regardait plus en face. Enfin les sept points pris sur les trois derniers matchs ont aussi apporté un peu de sourire, une donnée fondamentale pour Batlles qui essaye d’insuffler - en vain parfois - un esprit de corps dans son groupe.

Le coach de 47 ans, qui dispose aujourd’hui de joueurs lui permettant de varier son dispositif, semble trouver un équilibre. Le match programmé samedi face à Sochaux (15h), quatrième de la Ligue 2, se profile comme un vrai test pour une équipe et pour tout un staff.