Ligue 2: énorme imbroglio autour de la nomination de l'entraîneur de Niort comme sélectionneur du Congo

Après que la Fédération congolaise de football a annoncé ce samedi la nomination de Sébastien Desabre comme nouveau sélectionneur de l’équipe nationale, Niort, son club en Ligue 2, a rappelé qu'il était toujours sous contrat et menacé de poursuites la FECOFA.

On rit jaune chez les Chamois Niortais. A quelques heures du premier rendez-vous de la saison à domicile face à Bastia (19h) pour le compte de la 2e journée de Ligue 2, les dirigeants de Niort ont eu la surprise d’apprendre que leur entraîneur, Sébastien Desabre, était officiellement nommé sélectionneur du Congo, selon un communiqué de la Fédération congolaise. "La décision a été prise au cours de la réunion du comité exécutif de la fédération tenue ce samedi 6 août 2022", indique la FECOFA.

Une "parution particulièrement malvenue"

Entre étonnement et colère, le club des Deux-Sèvres n’a pas tardé à répondre : "Le Chamois Niortais Football Club exprime sa surprise et tient à clarifier la situation. Le Chamois Niortais Football Club n’a jamais été en contact avec la FECOFA au sujet de son entraîneur Sébastien Desabre et réitère son envie de le conserver au-delà de son contrat actuel."

Les Chamois n’excluent pas d’engager des poursuites contre la Fédération congolaise "suite à la parution particulièrement malvenue de cette annonce “officielle” le jour du premier match à domicile de la saison 2022/2023 de Ligue 2 BKT." Lors de la première journée de L2, Niort s'est imposé sur la pelouse d'Annecy (1-2).