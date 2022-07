Ligue 2: Saint-Etienne dément une "offre de rachat ferme du club"

Alors qu’étaient évoquées l’échec des négociations entre l’AS Saint-Etienne et l’homme d’affaire américain David Blitzer, les actionnaires stéphanois assurent ce samedi n’avoir reçu "aucune offre ferme de rachat du club".

L’avenir de Saint-Etienne est toujours aussi flou. La semaine fut pourtant agitée pour le club relégué en Ligue 2. Les supporters des Verts avaient même enfin l’espoir de voir leur club cédé à l’homme d’affaire américain David Blitzer avant que les négociations n’échouent vendredi.

"Les discussions se poursuivent activement"

Faux selon le club détenu par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Ce samedi, les deux actionnaires de l’ASSE se sont fendus d’un communiqué pour indiquer qu’ils n’ont "reçu à ce jour aucune offre ferme de rachat du club."

"Les actionnaires rappellent que leur volonté de cession du club est irrévocable et qu'elle ira à son terme"

Et la direction des Verts d’ajouter: "Les discussions se poursuivent activement avec plusieurs candidats repreneurs via KPMG. Les actionnaires rappellent que leur volonté de cession du club est irrévocable et qu'elle ira à son terme. Leur seul souci est la pérennité de l’institution avec une excellente équipe de direction gérée par JF Soucasse, Loïc Perrin et Laurent Battles pour réussir une belle saison sportive. Ce qui reste la priorité des priorités pour tous ceux qui aiment les Verts." Saint-Etienne débutera sa saison le 30 juillet sur la pelouse de Dijon.