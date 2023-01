Ligue 2: Sochaux justifie son choix de ne pas reporter le match contre Caen, qui pourrait ne pas jouer après la mort de la femme de son entraîneur

Le FC Sochaux-Montbéliard a expliqué pourquoi il refuse de reporter le match de la 19e journée de Ligue 2 contre Caen, programmé samedi, le jour des obsèques de la femme de Stéphane Moulin, le coach normand.

Le FC Sochaux-Montbéliard persiste et signe. Lors d’une conférence de presse ce jeudi après-midi, le club a confirmé son refus de reporter son match de la 19e journée de Ligue 2 face à Caen prévu ce samedi, jour des obsèques de l'épouse de l'entraîneur du club normand, Stéphane Moulin. Une décision qui a suscité de nombreuses réactions indignées, alors que Caen a notamment proposé que la rencontre soit avancée à vendredi en raison du décès mercredi d'Armelle Moulin.

"C'est tout simplement impossible"

"Le premier point, que ce soit extrêmement clair, est que nous envoyons toutes nos condoléances à la famille du coach de Caen et nous sommes sincèrement affectés par ce qui leur arrive. Il n'y a aucune inimité entre Caen et le FC Sochaux. Ceci étant dit, Caen nous a fait part d'une demande pour un report de match. Je crois que l'ensemble du staff voulait rendre un dernier hommage à l'épouse du coach. Ils sont venus avec trois dates, vendredi, dimanche à 15h ou lundi à 20h 45. Pour nous, c'est impossible de modifier à si courte échéance l'horaire du match. C'est tout simplement impossible", a assuré le directeur général de Sochaux, Samuel Laurent, dans des propos rapportés par L'Est Républicain.

"Nous n'étions pas opposés à une reprogrammation, mais ce n'était pas possible aux trois dates que l'on nous a soumises", a-t-il insisté. Selon L’Equipe, la LFP et le diffuseur beIN Sport ont pourtant donné leur accord pour un report. "On est prêt à être aussi accommodant que possible, maintenant charge à la Ligue, à beIN et à Caen de nous proposer des dates. Que la préfecture puisse ensuite valider", a souligné Samuel Laurent, avant de mettre en avant un argument financier. "Un report pourrait engendrer des sur-coûts très importants. Nous parlons de centaines de milliers d’euros. Je suis là aussi avant tout pour garantir l’intégrité financière du club", a-t-il dit.

Caen pourrait renoncer à jouer

De son côté, le copropriétaire du SM Caen, Pierre-Antoine Capton, a dénoncé le "comportement pathétique" du club sochalien. Devant une telle situation, Caen serait même prêt à ne pas jouer cette rencontre. "Dans ces circonstances dramatiques, je ne vois pas comment le SM Caen pourrait jouer un match de football à Sochaux samedi. La place du club est auprès de Stéphane Moulin", a annoncé Pierre-Antoine Capton ce jeudi sur ses réseaux sociaux.