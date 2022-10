Ligue des champions: les croisés pour Gulacsi, blessé lors de Leipzig-Celtic

Leipzig devra faire sans son gardien titulaire pendant plusieurs mois. Peter Gulacsi s'est gravement blessé au genou droit mercredi en Ligue des champions contre le Celtic Glasgow. Il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur.

Gros coup dur pour Leipzig, qui perd son gardien. Le portier et capitaine du RB Leipzig, le Hongrois Peter Gulacsi, s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou droit mercredi soir en Ligue des champions contre le Celtic Glasgow (3-1), a annoncé le club. Il sera absent plusieurs mois.

Blessé en tout début de match

Peter Gulacsi s'est blessé dès la 10e minute de jeu: sur une passe en retrait de Timo Werner pas assez forte, le gardien hongrois s'est retrouvé sous pression de l'attaquant japonais du Celtic Kyogo Furuhashi. Il a renvoyé le ballon en catastrophe et s'est fait mal sur son appui. Le verdict est tombé en cours de match: rupture du ligament croisé antérieur du genou droit pour le capitaine de Leipzig.

"D'autres examens" seront réalisés "dans les prochains jours", a précisé le club, à la lutte pour une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions, troisième de son groupe avec trois points, un de moins que les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk et six de moins que le leader du Real Madrid. "Je suis sûr que tu vas réussir à surmonter la situation et que tu reviendras plus fort. Reviens vite en bonne santé, capitaine! On est tous derrière toi", a tweeté Dani Olmo.



Entré en jeu à la place de Gulacsi, Janis Blaswich sera titulaire dans les buts de Leipzig dans les prochains mois, à commencer par le déplacement à Mayence samedi (15h30) en championnat.