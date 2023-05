AC Milan-Inter: vers un forfait de Leao pour le derby milanais en Ligue des champions

Touché à la cuisse droite samedi, face à la Lazio (2-0), Rafael Leao s'est entraîné en marge du groupe ce mardi, avant la demi-finale de Ligue des champions entre l'AC Milan et l'Inter (mercredi à 21h).

L’espoir de voir Rafael Leao fouler la pelouse de San Siro mercredi soir s’amenuise à mesure que l’on s’approche de la rencontre. L’attaquant portugais n’était pas présent au dernier entraînement collectif de son équipe ce mardi, à la veille du derby face à l’Inter en demi-finale de la Ligue des champions. S’il a bien été aperçu sur la pelouse, Leao s’est toutefois entraîné en marge du groupe, sans forcer, aux côtés d’un préparateur physique.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct AC Milan-Inter Milan

L’attaquant souffre toujours d’une élongation de la cuisse droite. La presse italienne n’entretient pas l’illusion et annonce un forfait plus que probable du joueur. Stefano Pioli pourrait cependant retarder l’échéance et patienter encore quelques heures pour voir comment la blessure évolue. Un dernier essai sera tenté mercredi matin, à quelques heures du coup d’envoi, croit savoir la Gazzetta dello Sport.

En fonction de la décision qui sera prise, Rafael Leao pourrait tout aussi bien ne pas figurer parmi les joueurs convoqués en prévision du match retour que faire partie du groupe et prendre place sur le banc, au cas où. Toutes les options sont sur la table, prévient la Gazzetta dello Sport, le plus probable étant que le joueur soit définitivement forfait, insiste la plupart des journalistes italiens.

Rafael Leao est l’un des tauliers de son équipe. Cette saison, il a inscrit 13 buts et délivré 13 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues. L’ailier s’est blessé sur une accélération très tôt dans le match que l’AC Milan a disputé et remporté (2-0) face à la Lazio le week-end dernier. Il a été remplacé par le Belge Alexis Saelemaekers dès la 11e minute de jeu, cinq minutes avant l’ouverture du score milanaise, signée Bennacer. L’Inter s’est également imposée sur le même score sur le terrain de l’AS Rome.