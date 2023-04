Naples-Milan: la séquence hilarante de Leão qui ne comprend pas l'accent de Carragher et provoque un fou rire

Interviewé par le chaîne britannique CBS après le quart de finale retour de Ligue des Champions mardi entre Naples et Milan (1-1), Rafael Leão a été l'acteur d'un moment de télé iconique lorsque Jamie Carragher lui a posé une question... qu'il n'a pas comprise.

Décisif mardi soir à Naples en quart de finale retour de Ligue des champions (1-1) en offrant une passe décisive à Olivier Giroud au terme d'un rush de 60 mètres, Rafael Leão a aussi amusé le plateau de la CBS, diffuseur britannique. L'international anglais et légende de Liverpool Jamie Carragher, a eu bien du mal à se faire comprendre auprès du Portugais.

"Rafael, demain (ce mercredi) vous superviserez le match de votre grand rival, l'Inter Milan. Vous aimeriez ça, une demi-finale contre votre grand rival ?", lui a-t-il demandé avec son accent caractéristique. Et Leão de lui demander de répéter, puis Carragher d'enchaîner : "L'Inter Milan joue demain.... 'Internationally !'... Vous aimeriez l'affronter en demies ?" Une séquence qui n'a pas manqué de faire rire aux éclats l'ancien défenseur de Manchester City Micah Richards, en larmes sur le plateau.

"Vous comprenez maintenant ce que tous les Américains ressentent quand Jamie Carragher parle"

"Ce serait bien de jouer contre eux, ce serait un grand match, a répondu l'ancien Lillois une fois la question comprise. Je pense qu'on mettrait la même passion qu'aujourd'hui. L'ambiance serait incroyable, on devrait donner 100 %".

Kate Abdo, la présentatrice de l'émission, a souligné la coopértaion de l'attaquant de 23 ans en fin d'interview : "Rafael on vous apprécie beaucoup, mais vous n'êtes pas seul, soit dit en passant. Ce show sort aux Etats-Unis, vous comprenez maintenant ce que tous les Américains ressentent quand Jamie Carragher parle. Ils ont les mêmes problèmes pour comprendre son accent, alors merci pour votre patience et bonne chance pour la demi-finale", a conclu la présentatrice.

Henry bluffé par le Français de Leão

Sur le plateau, Thierry Henry, également consultant, en a profité pour tester les restes de français de Rafael Leão, joueur du LOSC lors de la saison 2018-2019. "Rafael, bonsoir c'est Thierry, comment va ton français ?", lui a lancé l'ancien joueur d'Arsenal et du Barça. "Bien, bien ! Moi je parle bien ! Moi je parle français" , s'est exclamé l'intéressé.

Le Portugais, au-delà des rigoles, a évidemment eu un mot pour la performance de l'AC Milan. "C'était une nuit merveilleuse. Je crois qu'on a fait du bon travail, je suis fier de toute l'équipe. [...] Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que nous rentrions dans le match de cette manière. Bien sûr, gagner la match de championnat 4-0 chez eux était magnifique pour nous et nous a donné plus de confiance pour les matchs suivants, a estimé Leão. Aujourd'hui, nous avons joué différement et l'avons très bien fait. On a défendu la plupart du temps mais je pense que la clé du match était les contre-attaques. C'est comme ça que nous avons marqué."

L'international portugais (18 sélections, 3 buts) en a donc profité pour évoquer sa course en solitaire et sa passe décisive pour mettre les Rossoneri sur la voie royale, en fin de première mi-temps. "Quand j'ai passé le dernier défenseur, j'ai regardé le gardien et j'ai vu que, de là où j'étais, je ne pouvais pas marquer. J'ai jeté un oeil dans la surface, j'ai vu Oli', et je lui ai donné", a raconté Rafael Leão, dont l'équipe sera au rendez-vous du dernier carré de la C1 pour la première fois depuis 2007.