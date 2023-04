AC Milan-Naples: Spalletti menace de quitter le banc si la fronde des supporters continue

Luciano Spalletti, entraîneur de Naples, menacé de quitter le banc si les supporters napolitains poursuivent leur fronde contre le prix des places, mardi en quart de finale retour de la Ligue des champions.

L'entraîneur de Naples Luciano Spalletti a dénoncé la récente fronde d'une partie des "ultras" du club, qui avaient protesté contre le prix des billets et le règlement de l'enceinte. Il attend un soutien total de leur part pour le quart de finale retour de la Ligue des champions face à l’AC Milan, mardi prochain au stade Diego-Maradona, après la défaite à l’aller mercredi (1-0). Pas comme celui, conflictuel, qui avait plombé son équipe en championnat (0-4), le 2 avril. Si cela se reproduit, il menace de s’en aller.

"C'est quelque chose que je ne pourrai jamais comprendre"

"Je ne sais pas à quel climat s'attendre au match retour, a lancé l'entraîneur en conférence de presse à Milan. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais désolé de voir notre stade comme ça contre Milan. Nous allons gagner le championnat après 33 ans d'attente, nous jouions un match important et c'est quelque chose que je ne pourrai jamais comprendre et que je porterai toujours avec moi. Si la même chose se produit au retour, je quitterai le banc et je partirai parce que c'est quelque chose d'inexplicable. Les garçons sont sensibles à ce qui se passe autour d'eux et contre Milan à Maradona on a joué dans une ambiance absurde. Nous avons été pris en otage."

"Il arrive que nous soyons sensibles à des situations que nous créons nous-mêmes, comme l'ambiance du match de championnat il y a dix jours, a-t-il expliqué. C'était incroyable, seuls les supporters extérieurs se faisaient entendre et nos supporters se disputaient entre eux. Nous sommes une équipe très forte avec un avenir important, mais nous sommes tous de bons gars et en tant que tels, nous sommes sensibles à ce qui se passe autour de nous."

Lors de la réception de Milan le 2 avril dernier, des ultras avaient manifesté devant le stade de Naples. Pendant le match, certains étaient restés silencieux en tribunes et quelques incidents avaient eu lieu avec d'autres supporters napolitains, selon la presse, en dépit de la fièvre qui s'est emparée de la ville italienne en raison du titre de champion quasiment acquis.

Deux jours plus tard, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, avait fustigé cette fronde en défendant le prix des billets: "Ce ne sont pas de vrais supporters, ce sont des délinquants à qui on permet d'aller au stade, (...) avec des incidents qui sont sous les yeux de tous", avait-il déclaré.