Atlético-Manchester City: les Madrilènes et les cheveux de Grealish, une histoire qui avait débuté au match aller

Au cours des vives tensions survenues lors du quart de finale retour de Ligue des champions ce mercredi soir entre l'Atlético et Manchester City (0-0), Savic a tiré les cheveux de Grealish. Au match aller, Vrsaljko s’en était également pris à la tignasse de l’Anglais, tandis que le Monténégrin avait déjà eu une altercation avec lui.

Stefan Savic et Jack Grealish ont été au coeur des deux échauffourées survenues ce mercredi soir en quart de finale retour de Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et Manchester City (0-0, victoire 1-0 des Sky Blues à l'aller). Avant qu’une bagarre n'éclate dans le tunnel du Wanda Metropolitano et que le Monténégrin et l’Anglais aient une altercation verbale après le match, le défenseur des Colchoneros avait tiré les cheveux du Citizen sur la pelouse au moment des tensions consécutives au vilain geste de Felipe sur Foden.

La tignasse de Grealish aura en quelque sorte été un fil rouge au cours de cette confrontation entre l’Atlético et Manchester City. Dans le temps additionnel du match aller, à l’Etihad Stadium, Savic s’était permis d’infliger une petite claque à l’arrière du crâne de l’ailier des Sky Blues. Dans la continuité, Vrsaljko avait également eu un petit geste envers les cheveux de Grealish, en lui soulevant quelques mèches après une discussion tendue.

La police espagnole a dû intervenir dans les couloirs du Wanda Metropolitano

Il existait donc un léger antécédent entre ces trois hommes qui se sont retrouvés au coeur des vives tensions ayant éclaté ce mercredi soir à Madrid. Dans les couloirs menant aux vestiaires, Vrsaljko, en furie et incontrôlable, a lancé ses gants sur des Citizens et semblait prêt à en découdre avec Walker. Sur la fin de la séquence, le joueur des Colchoneros a craché en direction du latéral de City. La police espagnole a dû intervenir pour séparer les deux camps.

Selon Stéphane Guy et Emmanuel Petit, présents au Wanda Metropolitano pour RMC Sport, un coup a par ailleurs été donné par un membre du staff de City à Savic à l'entrée du tunnel après la rencontre.