Barça : Memphis veut "une revanche" face au Bayern

Dans l'obligation de ne pas perdre à Munich, Memphis Depay veut une "revanche" face au Bayern Munich, qui a humilié le club catalan en 2020 (8-2), avant de récidiver lors du match aller au Camp Nou (0-3).

Le Barça doit se racheter. Quelques semaines après la gifle reçue au Camp Nou lors de la première journée de la Ligue des champions face au Bayern Munich, le club catalan ne doit pas perdre en Allemagne ce mercredi pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Actuellement deuxième du groupe E, le FC Barcelone compte deux points d'avance sur Benfica, qui reçoit le Dynamo Kiev dans le même temps. En difficulté en championnat, les Blaugrana veulent se reprendre sur la scène européenne. "C'est notre dernière chance de passer au tour suivant" a expliqué Memphis Depay sur la chaîne du club, en ajoutant que le choc contre le Bayern "est comme une finale."

Une question d'honneur

Humiliés en quart de finale il y a deux ans lors du Final 8 à Lisbonne (8-2), puis lors du match aller au Camp Nou (3-0), les Catalans ne veulent pas rentrer bredouilles de leur voyage en Allemagne. "Bien sûr, nous voulons prendre notre revanche, cela pourrait être notre dernière chance de l'obtenir et nous devons nous préparer. Tout est encore à décider, nous devons travailler très dur et faire tout ce que nous pouvons pour obtenir le résultat. Nous sommes le Barça et bien sûr, c'est possible. Les supporters le savent aussi. Nous ne pensons à aucune autre compétition que la Ligue des champions, car c'est la plus grande qui existe."

Dans le ventre mou de la Liga (7e, à 16 points du Real Madrid), le Barça veut sauver une saison délicate en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la 19e saison consécutive, un an après avoir été sorti par le PSG au même stade.