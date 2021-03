PSG-Barça: Verratti heureux de la qualification mais "déçu" du contenu

Invité exceptionnel de Rothen Régale, ce vendredi sur RMC, le milieu du PSG Marco Verratti a débriefé le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Barça (1-1). S'il retient la qualification et rejette tout problème mental côté parisien, l'Italien reconnaît que Paris aurait pu produire plus de jeu et mieux utiliser le ballon.

Beaucoup de kilomètres parcourus, peu de ballons touchés: Marco Verratti n'a pas passé une très agréable soirée mercredi, lors de PSG-Barça (1-1) en 8e de finale retour de Ligue des champions. Mais après sa victoire aller au Camp Nou (4-1), le club de la capitale a composté son billet pour les quarts. Et c'est ce que veut d'abord retenir l'Italien.

"Ce n’est pas qu’un match, ce sont deux matchs, ce sont 180 minutes, a rappelé le milieu parisien ce vendredi soir, dans Rothen Régale sur RMC. On a fait un très joli match au Camp Nou, avec trois buts d’écart qui nous ont permis d’avoir un bon avantage. Le retour était un match difficile, contre une bonne équipe qui ne voulait pas sortir de la Ligue des champions et qui a essayé de nous mettre la pression dans les dix premières minutes. C’est une équipe avec des joueurs qui ont l’expérience de la compétition, comme Messi, qui était en forme. On a souffert tous ensemble mais on est très heureux de cette qualification."

"Je regrette qu’on n’ait pas fait mieux quand on avait le ballon"

Vu le scénario de la première période mercredi, beaucoup d'observateurs et de supporters ont craint que le PSG ne soit rattrapé par ses vieux démons. Mais pour Verratti, ce n'est pas un éventuel problème mental qui a gêné les Parisiens.

"Ce sont des matchs un peu difficiles à expliquer, il n’y a pas qu’une seule raison, dit-il. Le résultat du match aller compte beaucoup, forcément… Quand tu as trois buts d’avance, tu essaies d’abord de ne pas faire d’erreur pour mettre l’adversaire en confiance. Ce n’est pas à toi de faire le jeu. Le Barça a aussi joué à cinq ou six attaquants, c’était dur. On savait que si une équipe pouvait nous poser des problèmes, c’était Barcelone. Ils ont une façon de jouer qui t’étouffe, une grosse possession avec des joueurs doués techniquement."

Il n'empêche, Paris aurait pu montrer autre chose: "Je regrette qu’on n’ait pas fait mieux quand on avait le ballon, reconnait Marco Verratti. On avait des espaces." Qui n'ont pas été exploités. "Comme j’ai dit on est déçus, répète-t-il. Il nous a manqué des joueurs pour attaquer la profondeur, moi je jouais numéro 10 mais je ne suis pas un joueur qui attaque très bien la profondeur, Julian (Draxler) non plus. Il manquait Neymar et Di Maria, je le rappelle. Si vous enlevez Griezmann ou Dembélé et Messi au Barça, ce n’est pas la même pour eux non plus. (...) Bien sûr qu’on pouvait faire mieux, j’aurais aimé qu’on sorte mieux le ballon, pour avoir des contre-attaques. On est déçus sur ce point, mais on est très heureux de la qualification."