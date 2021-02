Barça-PSG: Mbappé a offert son maillot à Khabib, la star de l’UFC

Après son triplé au Camp Nou ce mardi soir, lors de Barça-PSG (1-4), Kylian Mbappé a offert son maillot à Khabib Nurmagomedov, la star de l’UFC, qui était présent dans les tribunes.

C’est une relique qui va valoir très cher… Le maillot du triplé historique de Kylian Mbappé sur la pelouse du Camp Nou, ce mardi soir lors du triomphe du PSG face au Barça en 8e de finale aller de la Ligue des champions (4-1), est entre les mains d’un très heureux propriétaire. Et qu’il ne faut pas s’amuser à chatouiller de trop près…

Khabib Nurmagomedov, la star de l’UFC, a posté des vidéos sur les réseaux sociaux montrant le cadeau de l’attaquant français, son maillot du match avec la dédicace "To Khabib" et sa signature.

Khabib a récupéré le maillot de Mbappé après Barça-PSG © DR

Le combattant russe, qui avait envoyé un message d’encouragement au PSG avant le match, est aussi reparti du Camp Nou avec le maillot de Keylor Navas, le gardien costaricien du club parisien. Les deux hommes ont pris la pose devant le bus du PSG, juste à l’extérieur du stade.

Khabib avec Keylor Navas après Barça-PSG © DR

Dans les tribunes du Camp Nou, à proximité de Leonardo et Al-Khelaifi

Khabib a eu le privilège d’assister à la rencontre Barça-PSG dans les tribunes du Camp Nou. Le Daghestanais était installé à quelques mètres de l’ancien Barcelonais et Parisien Maxwell, mais aussi de Leonardo et de Nasser Al-Khelalifi, respectivement directeur sportif et président du PSG. Dans un stade à huis clos pour cause de crise sanitaire, ils ne sont qu’une grosse poignée à avoir pu observer de très près le festival parisien.