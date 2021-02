Barça-PSG : Pochettino juge le Barça de Koeman

Dans un entretien au site de l’UEFA, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino donne son avis sur le Barça version Koeman à la veille de Barcelone-PSG en 8eme de finale aller de la Ligue des champions (en direct sur RMC Sport1).

C’est le premier grand défi de Mauricio Pochettino. Arrivé cet hiver aux commandes du PSG à la place de Thomas Tuchel, l’ancien défenseur central du club parisien défie le Barça mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions (en direct sur RMC Sport1). Si l’Argentin n’a pas mis longtemps pour prendre les commandes de la formation parisienne, son homologue néerlandais Ronald Koeman a connu de grandes difficultés en Catalogne.

Même si la situation s’est nettement améliorée depuis quelques rencontres, le coach des Blaugrana a vécu des mois difficiles durant la première partie de saison. Pochettino est néanmoins élogieux à l’égard de son homologue néerlandais.

"Une équipe solide, avec des idées claires"

"J'ai suivi l'évolution du Barça, d'abord depuis chez moi à Londres, quand Ronald (Koeman) a pris les commandes, a confié l'entraîneur parisien sur le site de l’UEFA. Il est clair qu'ils sont passés à une autre étape, un nouveau chapitre. Dès que Ronald est arrivé, il a commencé à travailler pour tirer le meilleur de son équipe. Après sept mois, il a mis ses idées en pratique et l'équipe correspond à ce qu'il souhaitait. Je vois une équipe solide, avec des idées claires et des joueurs incroyables. Ils sont compétitifs, c'est une équipe bâtie pour gagner. Leur mentalité est construite sur la victoire, comme toutes les grandes équipes, comme le PSG. "

Et l’Argentin d’ajouter : "Nous devons évidemment avoir une organisation et des idées claires sur comment nous voulons attaquer et stopper Barcelone. Mais nous avons toujours confiance en nos joueurs pour faire du mieux qu'ils peuvent et décrocher un résultat positif. "

