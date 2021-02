Barça-PSG: Rafinha veut laver l'affront de la Remontada

Titulaire avec le Barça lors de la Remontada face au PSG en 2017, Rafinha sera dans le camp parisien ce mardi pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions. Dans un entretien pour Le Parisien, le Brésilien a indiqué sa volonté de laver l'affront subi par le PSG.

C’est un souvenir encore vivace pour tout un club. Le PSG retrouvera ce mardi le Camp Nou, théâtre de la Remontada en mars 2017, cette fois pour un huitième de finale aller de Ligue des champions. A l’époque dans le camp catalan, Rafinha défendra cette saison les couleurs du PSG.

"S'enlever cette épine du pied"

Arrivé libre en octobre dernier en Ligue 1, le milieu parisien est revenu ce dimanche dans un entretien pour Le Parisien sur l’épisode de la Remontada. Titulaire avec le Barça lors de ce fameux 6-1, le Brésilien est maintenant prêt à défendre pleinement ses nouvelles couleurs.

"Quel club n'aurait pas souffert après la Remontada? On a l'occasion de se rattraper, de réaliser un grand match et de s'enlever cette épine du pied, a commenté Rafinha, déterminé à faire gagner le PSG face à son ancienne équipe. Je peux vous dire qu’on a tous envie d'entrer sur le terrain et gagner ce match."

Pour l'heure, une petite incertitude demeure néanmoins quant à la présence de Rafinha pour ce huitième de finale de Ligue des champions. Absent de dernière minute en raison d'une alerte musculaire mercredi dernier en Coupe de France face à Caen, Rafinha a aussi loupé le match ce samedi face à Nice où le PSG s'est imposé (2-1) mais n'a pas rassuré.