Barça-PSG: "Ce serait con de jouer son avenir sur un match", lâche Mbappé après son triplé

Auteur d'un superbe triplé ce mardi soir lors du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Barça et le PSG (1-4), l'attaquant parisien Kylian Mbappé a confié sa satisfaction au micro de RMC Sport. Et a évoqué discrètement son avenir...

A lui seul ou presque, il a fait oublier les absences de Neymar et d'Angel Di Maria. Auteur d'une prestation remarquable et d'un magnifique triplé ce mardi soir au Camp Nou lors du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Barça et le PSG (1-4), Kylian Mbappé a permis à Paris de prendre une énorme option sur la qualification pour les quarts.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport et profitez de la Ligue des champions

"Ce match est magnifique, mais on n’a rien gagné"

"On est très contents, c’était un match très important pour nous, a-t-il réagi à chaud au micro de RMC Sport. On voulait venir ici et gagner, c’est ce qu’on a fait, avec la manière. Mais on est très concentrés sur nos objectifs, on a un match important dimanche en championnat, parce qu’on n’est pas premiers, donc il va falloir se remettre la tête à la Ligue 1." Et de le rappeler: "Ce match est magnifique, mais on n’a rien gagné".

Reste que Paris s'est offert ce mardi une victoire référence. "C’est de la continuité, analyse Mbappé. Le coach (Pochettino) a fait un merveilleux travail depuis qu’il est arrivé mais il a continué le travail de Thomas Tuchel qui nous a emmenés en finale la saison dernière. Le début de saison a été perturbé par plusieurs facteurs, avec le Covid, l’absence de préparation… Mais on commence à être de mieux en mieux physiquement, même si on n’est pas encore au pic de notre forme. On va essayer de progresser encore."

"Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais"

Déterminé, le champion du monde français a tout de même pris le temps de savourer sa performance. "C’est très bien, je suis content, j’ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même avec le PSG, c’est un maillot qui me tient à cœur, assure-t-il. Il n’y a pas toujours eu de la réussite, et peut-être que je vais encore rater des matchs, mais je ne me cacherai jamais. Aujourd’hui je paye le travail acharné."

De quoi lui donner envie de prolonger à Paris? "La question revient souvent, sourit-il. Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. (Sur les rumeurs en Espagne) Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux."