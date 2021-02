Mercato: Mbappé va rester au PSG selon la presse catalane

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG fait l’objet de nombreuses rumeurs et ce lundi, le journal Sport, média catalan, assure que l’attaquant français ne partira pas lors du prochain mercato estival et ira au bout de son contrat avec Paris.

Il ne fallait visiblement pas trop chauffer les médias catalans avec les appels du pied du PSG à destination de Lionel Messi. A la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Barça et le PSG, le journal Sport croit savoir qu'une décision capitale pour le futur de Kylian Mbappé en Ligue 1 a été prise.

Selon la publication pro-Barça, l’attaquant francilien aurait décidé de rester à Paris un an de plus. Mais attention on ne parle pas ici d’une éventuelle prolongation, le Français de 22 ans souhaiterait aller au bout de son contrat, en juin 2022, plutôt que de partir dès l’été 2021.

Mbappé disponible gratuitement en 2022?

Libre en juin 2022, le champion du monde 2018 retarderait ainsi la prise d’une décision concernant son avenir. A défaut d’un transfert très onéreux dès le prochain mercato estival, Kylian Mbappé pourrait ainsi rejoindre gratuitement (moyennant sans doute une belle prime à la signature) le club de son choix après l’expiration de son bail à Paris.

Toujours selon les informations de Sport, l’attaquant formé à Monaco n’aurait toujours pas acté son choix. Par conséquent, il n’existerait pas de pré-accord ou d’entente avec l’un de ses courtisans. Régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid, où Zinédine Zidane l’apprécie, et de Liverpool, Kylian Mbappé discute également d’une extension de son contrat avec le PSG.

"Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans ces prochaines années, avait expliqué le Parisien fin janvier. On discute avec le club. Je suis en réflexion, parce que c'est une signature. Si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme au Paris Saint-Germain."

Une réflexion qui pourrait donc bien durer plus longtemps que prévu. Néanmoins, le timing de ces révélations dans la presse catalane a de quoi interroger à la veille du duel en Ligue des champions entre le club blaugrana et le PSG. Si Mbappé voulait aller au bout de son contrat à Paris, pas sûr que Leonardo et les dirigeants franciliens voient les choses de la même manière.