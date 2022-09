Bayern – Barcelone : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

C’est le match événement du groupe C. Les joueurs de Barcelone se déplacent à l’Allianz Arena pour affronter le Bayern. Suivez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Bayern – Barcelone en direct !

Les deux sélections ont remporté leurs premiers matchs de Ligue des Champions la semaine passée. Le Bayern a infligé une défaite à l’Inter (0-2). De son côté, Barcelone a remporté la rencontre face au FC Viktoria (5-1).

Ainsi, les Espagnols sont premiers, suivis de près par les Allemands. D’autre part, le nouvel attaquant du Barça, Robert Lewandowski, connaît très bien le Bayern puisqu’il a fait partie des effectifs de Julian Nagelsmann pendant plusieurs années. L’entraîneur du Bayern Munich va donc devoir trouver un défenseur central efficace et précis pour tenter de contrer les percées du joueur polonais. Suivez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Bayern – Barcelone en direct !

Regardez le match Bayern – Barcelone à l’occasion de la Ligue des Champions !

Regardez en direct le match Bayern – Barcelone sur la chaîne beIN SPORTS 1, ce mardi 13 septembre à partir de 21 heures.

