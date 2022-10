Bayern Munich: "Ce n'est pas une surprise", Mané explique son adaptation difficile

Interrogé pour le site de l'UEFA, Sadio Mané a répondu aux critiques entourant ses débuts mitigés avec le Bayern Munich, qui reçoit le Viktoria Plzen ce mardi (18h45), en Ligue des champions.

Difficile de faire oublier un attaquant aussi prolifique que Robert Lewandowski, à plus forte raison quand ce dernier démontre chaque week-end ses talents hors-norme de buteur avec le Barça, en Liga. C’est pourtant la mission qui incombe au Sénégalais Sadio Mané (30ans), transfuge de Liverpool. Après des débuts tonitruants en Supercoupe d’Allemagne puis lors des trois premières journées de Bundesliga, la mécanique s’est quelque peu grippée. Mané a perdu en efficacité. Et comme souvent dans ce cas-là, les critiques n’ont pas tardé à pleuvoir dans la presse allemande.

Mané: "Tout se passe comme je l'avais imaginé"

"Passer d’un club à l’autre ce n’est pas du tout évident, s’est défendu Mané sur le site de l’UEFA, à l’aube d’une semaine européenne qui pourrait lui servir de déclic. J’ai passé huit belles années en Angleterre et maintenant je me trouve dans un autre pays, tout change. Les personnes, l’entrainement, il faut s’adapter, je le savais ce n’est pas une surprise. Mais tout se passe comme je l’avais imaginé. Les gens sont incroyables, l’accueil, les joueurs, les gens autour du club sont exceptionnels."

Si les débuts de Mané n’ont pas encore répondu aux attentes générées par son arrivée, le Sénégalais a retrouvé le chemin des filets en Bolivie lors d'un match amical avec sa sélection et a marqué contre Leverkusen (4-0) ce week-end, frôlant même le doublé. De quoi le relancer avant d’affronter à deux reprises le Viktoria Plzen en Ligue des champions, l’équipe réputée la plus faible du groupe sur le papier.

Attendu au tournant, Sadio Mané doit se mettre au diapason de ses jeunes coéquipiers (Sané, Musiala...) sur le front de l’attaque et retrouver l’efficacité qui était la sienne lorsqu’il formait un trio d’enfer à Liverpool avec Mohamed Salah et Roberto Firmino. "On a une équipe très jeune. C’est la première fois de ma carrière que je me retrouve dans une équipe aussi jeune, mais ce qui m’a le plus marqué est que les joueurs ont tous faim, ils sont à l’écoute, c’est facile de briller avec ces jeunes de très grand talent." Ne reste plus qu’à le prouver sur la durée.