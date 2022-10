Liga: l'inévitable Lewandowski offre la victoire et la tête du classement à un Barça timide

En déplacement à Majorque lors de la septième journée de Liga, le FC Barcelone a obtenu la victoire (1-0) grâce à un petit bijou de Robert Lewandowski.

Le Barça reste invaincu en Liga. Comme souvent depuis le début de saison, Robert Lewandowski s'est illustré pour offrir la victoire à son équipe, en déplacement ce samedi sur la pelouse de Majorque lors de la septième journée de Liga. Grâce à ce succès, l'équipe de Xavi prend provisoirement la tête du classement, avec 19 points.

Robert Lewandowski affiche désormais neuf buts en sept matchs de Liga. A la 20e minute, le Polonais a signé un petit exploit, crochetant Martin Valjent dans la surface avant de trouver l'intérieur du poteau droit. En première période, Marc-André ter Stegen a sauvé son équipe sur une tentative de Jaume Costa (34e).

Le FC Barcelone a eu le contrôle du ballon mais cette domination n'a pas été des plus productives dans le secteur offensif. Majorque a même eu plusieurs occasions en seconde période pour revenir, à l'image de la tentative d'Antonio Sanchez (51e). La charnière Gérard Piqué-Andreas Christensen aura elle tenu bon, sans non plus être étincelante, de quoi permettre au Barça d'enchaîner un cinquième match sans encaisser de but en championnat.

Les Catalans ont désormais rendez-vous mardi en Italie pour défier l'Inter Milan en Ligue des champions. Dimanche prochain, le Barça retrouvera le Camp Nou pour la réception du Celta Vigo. Le Clasico, prévu le 16 octobre prochain dans la foulée du match retour face aux Nerazzurri, approche par ailleurs à grands pas. Le club merengue aura ce dimanche l'opportunité de reprendre la tête du classement avec un match à domicile contre Osasuna.