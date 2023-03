Bayern Munich – PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match en direct ?

Ce mercredi, le Bayern Munich accueille le Paris SG pour le choc événement de ces 8e de finale. Les Bavarois, vainqueur du match aller, sont aux portes des quarts de finale. Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match Bayern Munich – PSG en direct !

Ce mercredi soir, les chaînes beIN Sports et Canal+ diffusent la rencontre entre le Bayern et le Paris SG, en direct de l’Allianz Arena. Les Bavarois retrouvent les Parisiens pour la seconde manche des 8e de finale de la Ligue des Champions. Le match aller s’est terminé par une défaite des Français (0-1). Kingsley Coman avait alors marqué le seul but de la soirée, à la 53e minute.

Par ailleurs, Julian Nagelsmann peut compter sur le retour de Sadio Mané, pour mettre en difficulté la défense du PSG. Du côté parisien, l’effectif accumule les blessures et les forfaits. En effet, Ismaël Gharbi s’est blessé ce week-end. Quant à Neymar, Presnel Kimpembe et Renato Sanches, les trois joueurs sont toujours indisponibles à l’heure actuelle. En revanche, Marquinhos, sorti sur blessure face à Nantes, fera partie des sélectionnés. Fort des victoires contre l’Olympique de Marseille (0-3) et contre les Canaris (4-2), le Paris Saint-Germain va tout faire pour remporter ce duel, et obtenir le ticket pour les quarts. Vous souhaitez connaître à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Bayern – PSG ? Ici, on vous dit tout ce qu’il faut savoir pour regarder le choc en direct !

Match Bayern Munich – PSG en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le match entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain est retransmis en direct ce mercredi soir, sur la chaîne CANAL+. L’arbitre principal Daniele Orsato donnera le coup d’envoi à 21 heures, au Fußball Arena München. L’équipe CANAL+ vous donne rendez-vous à 19 heures 50, pour l’émission d’avant match “Canal Champions Club”. Retrouvez 100 % des matchs de la Ligue des Champions via l’offre d’abonnement CANAL+ SPORT avec engagement de 24 mois, est au prix de 34, 99 euros par mois pendant 12 mois, avant un passage à 45, 99 euros par mois.

