Bayern-PSG: deuxième meilleure audience de la saison pour RMC Sport avec 1,4 million de téléspectateurs

A l’occasion de la victoire du PSG face au Bayern Munich (3-2) en quart de finale aller de la Ligue des champions mercredi, RMC Sport 1 était 5ème chaîne de France et a réalisé sa 2ème meilleure audience de la saison 2020-2021.

Selon les résultats Médiamétrie, mercredi soir, à l’occasion de la victoire du Paris SaintGermain face au Bayern Munich en quart de finale aller de l’UEFA Champions League, RMC Sport 1 était 5ème chaîne de France et a réalisé sa 2ème meilleure audience de la saison 2020-2021 avec notamment :

- 1.4 million de téléspectateurs en cumulé * pour le match sur RMC Sport 1 (938 000 téléspectateurs en moyenne / 21h - 22h55) * / RMC Sport 1 était 5ème chaîne de France et 3ème chaîne chez les téléspectateurs âgés de 25 à 49 ans**.

- L’avant-match avec l’émission « Champions Zone » présentée par Jean-Baptiste Boursier et la Dream Team RMC Sport, réalise sa 2ème meilleure audience depuis le début de la saison 2020-2021 avec 770 000 téléspectateurs en cumulé (131 000 téléspectateurs en moyenne / 19h30 – 21h) *.

- L’après-match avec l’émission « Champions Zone » réalise également sa 2ème meilleure audience avec 775 000 téléspectateurs en cumulé (243 000 téléspectateurs en moyenne / 22h55 – 23h52) *.

RMC Sport réalise également un record d’audience sur l’OTT avec 440 000 devices connectés sur les chaînes RMC Sport de 20h à 00h ***.

RMC Sport donne rendez-vous le mardi 13 avril (Chelsea v Porto et PSG v Bayern) et le mercredi 14 avril (Dortmund v Man City et Liverpool v Real Madrid) à 21h en direct pour les quarts de finale retour de l’UEFA Champions League en exclusivité.

>> L'UEFA Champions League est à suivre en intégralité et en exclusivité sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres

Sources : * Médiamétrie – Médiamat’Thématik – Univers concurrence étendue – Audience cumulée / moyenne 4+

** Médiamétrie – Médiamat

*** Source interne SFR