Bayern-PSG: la compo parisienne, avec Dagba et la surprise Draxler

Le PSG affronte ce mercredi soir le Bayern Munich en quart de finale aller de Ligue des champions (21h, RMC Sport 1). Avec deux surprises dans son onze de départ: les titularisations de Colin Dagba en défense et de Julian Draxler en attaque.

Jusqu'au dernier moment ou presque, Mauricio Pochettino a entretenu le flou autour de l'équipe qu'il allait aligner sur le terrain du Bayern Munich ce mercredi soir en quart de finale aller de Ligue des champions (21h, RMC Sport 1). Et pour cause: l'entraîneur du PSG réservait quelques surprises...

Privé de Mauro Icardi, Marco Verratti, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa et Alessandro Florenzi, le technicien argentin a sorti deux noms assez inattendus de son chapeau: ceux de Colin Dagba et Julian Draxler.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport et profitez en exclusivité de la Ligue des champions

Kean et Kehrer sur le banc

Pour le latéral droit français, c'est une demi-surprise: Dagba était en concurrence avec Thilo Kehrer, qui présentait sur le papier plus d'expérience, mais qui n'avait pas été convaincant lors de ses dernières sorties. Draxler, lui, prend numériquement la place de Moise Kean, ce qui est plus étonnant. Mais l'Italien s'est remis il y a peu du Covid, et ne présentait aux yeux du staff pas toutes les garanties physiques pour débuter. Reste à voir dans quel rôle exactement va être utilisé le milieu offensif allemand.

Sinon, Keylor Navas est évidemment titularisé dans les buts, Marquinhos et Presnel Kimpembe en charnière, et Abdou Diallo à gauche. Idrissa Gueye et Danilo Pereira seront associés au milieu, avec un quatuor offensif devant eux, composé donc de Draxler, mais aussi Angel Di Maria, Neymar, et Kylian Mbappé, qui prendra place à la pointe de l'attaque.

Le onze parisien: Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Danilo, Gueye - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappé.