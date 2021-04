Ligue des champions: Bayern-PSG en direct, place à la revanche

Bonjour et bienvenue à tous

Ce match est dans toutes les têtes depuis le tirage au sort: deux des équipes les plus fortes de cette Ligue des champions s'affrontent dès les quarts de finale: Le PSG voudra effacer le souvenir amer de la défaite lors de la dernière finale de Ligue des champions en août dernier à Lisbonne. Mais depuis le tirage, la trève internationale est passée par là, avec son cortège de blessures et de contaminations au coronavirus: le PSG devra faire sans Florenzi ni Verratti, le Bayern sans Lewandowski ni Gnabry. Retrouvez tout l'avant-match de Bayern-PSG avec nos envoyés spéciaux en direct par ici. Et rendez-vous à 19h30 sur RMC Sport 1 pour l'avant-match. Coup d'envoi à 21h.