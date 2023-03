Bayern-PSG: la compo probable de Paris, avec un dernier doute en défense

Privé de Kimpembe et Neymar, Christophe Galtier devra aligner mercredi soir à Munich une équipe du PSG à même de renverser le Bayern (21h, sur RMC Sport 1). A 48h du choc, le onze de départ se dessine déjà.

On le sait depuis quelques jours pour le défenseur français, et depuis ce lundi pour l’attaquant brésilien : le PSG va devoir faire sans Presnel Kimpembe et Neymar jusqu’à la fin de saison, et donc pour le 8e de finale retour de Ligue des champions mercredi, sur le terrain du Bayern Munich (21h sur RMC Sport 1).

Sur le plan offensif, l’absence du Ney ne pénalise pas trop l’attaque parisienne puisque sans lui, Paris vient de marquer sept buts en deux matchs (3-0 contre l’OM, 4-2 contre Nantes)… grâce notamment à Kylian Mbappé et Lionel Messi, qui seront encore alignés ensemble à l’Allianz Arena. L’international français avait changé le visage de son équipe lorsqu’il était entré en jeu à l’aller (défaite 1-0), cette fois il sera là dès le coup d’envoi.

Hakimi ou Mukiele ?

En défense, le capitaine Marquinhos devrait tenir sa place malgré des douleurs aux côtes suite à un choc samedi dernier contre le FCN. Il s’est entrainé normalement lundi et va serrer les dents. Sergio Ramos et Danilo Pereira devraient l’accompagner, en revanche un doute subsiste à droite.

Nordi Mukiele souffre du tendon d’Achille et ne s’est pas entrainé lundi. C’est donc Achraf Hakimi qui pourrait commencer, lui qui n’a plus joué depuis le match aller, le 14 février dernier. Après sa mise en examen pour viol, l’état psychologique de l’international marocain peut poser question. Mais il figure dans le groupe de 22 joueurs partis en Bavière, et prétend donc à une place de titulaire.

La compo probable du PSG : Donnarumma – Hakimi (ou Mukiele), Marquinhos, Ramos, Danilo, Mendes – Ruiz, Verratti, Vitinha – Messi, Mbappé.