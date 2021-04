Bayern-PSG: Marquinhos veut voir de "l'agressivité"

A la veille de Bayern-PSG en quart de finale aller de Ligue des champions (mercredi, 21h), le capitaine parisien Marquinhos a évoqué au micro de RMC Sport les potentielles clés du match.

La pression monte. Un peu plus de sept mois après la finale de la Ligue des champions 2020, conclue par un sacre allemand, le Bayern et le PSG se retrouvent mercredi soir en quart de finale aller de la compétition (21h, RMC Sport 1). Une occasion pour les Parisiens de prendre leur revanche? Selon Marquinhos, l'enjeu n'est pas là.

"Chaque match a son contexte, c'en est un différent aujourd'hui, a expliqué ce mardi le Brésilien au micro de RMC Sport. Il faut oublier ce qui s'est passé, on apprend de ses erreurs pour mieux faire ensuite. Mais s'il y a des joueurs qui veulent se motiver avec ça, libre à eux..."

"C'est à nous, joueurs, d'avoir de la personnalité"

Pas de revanche donc, mais une volonté, tout de même, de montrer que le PSG a encore progressé. "Le groupe grandit, prend de la maturité, avec des bonnes et des mauvaises expériences, poursuit le capitaine. On sent que le club gagne en expérience. On essaie de mettre tous les ingrédients pour être calmes, pour faire ce qu'il faut sur le terrain. Après sur la pelouse, c'est à nous, joueurs, d'avoir de la personnalité."

Selon le défenseur, c'est d'abord sur cela que Paris doit se concentrer. Et non sur les absences dans le camp d'en face, comme celle de Robert Lewandowski. "J'aime affronter les meilleurs, au top de leur forme, pour nous tester, observe Marquinhos. S'il n'est pas là, d'autres grands joueurs seront là. Il faut se concentrer sur leur collectif. Notre force aussi sera d'avoir un bon collectif et de l'agressivité. Marquer à l'extérieur est important, ne pas prendre de but aussi. Si on peut partir avec la victoire comme à Barcelone..."