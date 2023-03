Bayern-PSG: "Notre maximum, c'est ça", l'aveu d'impuissance et la grosse déception de Mbappé

Kylian Mbappé s'est présenté en zone mixte après l'élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich ce mercredi. Marqué par ce nouvel échec, l'attaquant français s'est montré lucide sur les manques de son équipe.

Et si le PSG était tout simplement à sa place ? Et si le PSG ne pouvait pas viser mieux cette année qu'un huitième de finale de Ligue des champions et une élimination face à un cador européen ? C'est un peu le sens du message qu'a fait passer Kylian Mbappé après la défaite sur le terrain du Bayern Munich (2-0), ce mercredi soir, en huitième de finale retour. Une défaite conjuguée au premier revers subi à l'aller au Parc des Princes (1-0) synonyme de nouvelle désillusion en C1.

"On va se remettre en question"

"On est déçus, a commenté l'attaquant français après la rencontre en zone mixte. C’est comme ça, il faut passer à autre chose, essayer de chacun se remettre en question et passer à autre chose, tout simplement. Il n’a pas manqué grand-chose. Quand on regarde l’état des deux équipes, ils ont une grande équipe, un grand effectif, une équipe bâtie pour gagner la Ligue des champions. En début de saison, lors de la première conférence de presse de Champions League, j'avais dit qu'on allait faire notre maximum. Notre maximum, c’est ça, c'est la vérité. On va se remettre en question et retourner à notre quotidien du championnat."

Difficile de ne pas y voir un aveu d'impuissance. Eliminé en Ligue des champions et en Coupe de France, Paris n'a effectivement plus que la Ligue 1 comme objectif pour cette deuxième partie de saison. Actuel leader avec huit points d'avance sur son dauphin marseillais, le club de la capitale tentera de relever la tête dès samedi sur le terrain du Stade Brestois (21h).