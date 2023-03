PSG: "Le Ballon d'or ? Un objectif mais pas la priorité", assure Mbappé, focalisé sur le Bayern

Après être devenu samedi le meilleur buteur de l'histoire du PSG, contre Nantes, Kylian Mbappé a été questionné sur son envie de remporter le Ballon d'or. Un trophée qu'il rêve de gagner... mais peut-être pas tout de suite.

Son meilleur classement, c’était en 2018. Quelques semaines après avoir triomphé en Russie avec les Bleus pour sa première Coupe du monde, Kylian Mbappé avait terminé 4e du Ballon d’or, derrière le trio Luka Modric-Cristiano Ronaldo-Antoine Griezmann. Il n’a pas fait mieux depuis : 6e en 2019, 9e en 2021 et 6e en 2022 (le trophée n’avait pas été attribué en 2020 à cause du coronavirus).

"Le Ballon d’or reste dans un coin de ma tête"

Pour un joueur aussi ambitieux, déterminé à tout rafler comme il aime si souvent le répéter, ne pas encore avoir gagné la plus prestigieuse des récompenses individuelles représente forcément une frustration. Même s’il assure ne pas en faire une fixation. "Le Ballon d’or, c’est toujours un objectif, bien sûr, pour les joueurs de ma catégorie. On a le Ballon d’or en ligne de mire. Mais ce n’est pas LA priorité en ce moment, et en plus ce n’est pas la période", a-t-il confié samedi soir, après être devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG en marquant son 201e but lors de la victoire contre Nantes (4-2).

Mbappé le garantit, il est aujourd’hui focalisé sur les ambitions collectives de son club, à commencer par le huitième de finale retour de Ligue des champions mercredi face au Bayern Munich (sur RMC Sport). "Bien sûr que le Ballon d’or reste dans un coin de ma tête, c’est normal. Que je sois heureux, c’est important pour l’équipe, mais le plus important c’est que l’équipe soit prête à relever le défi à Munich. On veut aller là-bas pour se qualifier, on a beaucoup de confiance, et d’humilité aussi. On va jouer une grande équipe, mais on est le PSG, on joue toujours pour gagner les matchs", a-t-il insisté.

Son équipe s'était inclinée 1-0 à l'aller, le 14 février, au Parc des Princes, mais Mbappé avait sonné le réveil parisien en entrant en jeu en seconde période. Cette fois, aucun doute, il sera aligné d'entrée à l'Allianz Arena.