Bayern-Villarreal: "Nous allons les punir", prévient Nagelsmann

Après la défaite 1-0 lors du quart de finale aller de la Ligue des champions contre Villarreal, Julian Nagelsmann a prévenu que le Bayern Munich serait prêt pour le match retour ce mardi.

Le Bayern Munich a manqué son quart de finale aller de Ligue des champions à Villarreal (défaite 1-0), mais s'apprête mardi à "punir" son adversaire de l'avoir "laissé en vie", a prévenu lundi l'entraîneur bavarois Julian Nagelsmann. "Nous avons fait beaucoup d'erreurs à l'aller. Ils en ont fait une: nous laisser en vie. Et nous devons les punir pour ça", a lâché le jeune technicien, dans une allusion au scénario de la première manche mercredi dernier, où l'équipe espagnole aurait pu marquer trois, voire quatre buts.

Des Bavarois confiants

Interrogé sur les raisons d'y croire, le capitaine Manuel Neuer a évoqué en conférence de presse d'avant-match "la volonté" du Bayern. "Nous avons du caractère dans cette équipe, beaucoup d'orgueil. Quand on a perdu un match aller, il ne faut pas plaisanter avec nous. À l'aller, nous étions encore plus insatisfaits de notre prestation que du résultat. La meilleure nouvelle, c'est que nous n'avons perdu que 1-0", a-t-il ajouté.

Comment retourner la situation ? "Nous allons devoir mettre beaucoup plus d'intensité", a assuré Nagelsmann, qui compte titulariser en priorité "des joueurs qui connaissent déjà bien ce type de situation et qui possèdent (...) 'une identité Bayern', parce qu'ils sont au club depuis longtemps."



"L'enjeu est grand, et nous devons beaucoup investir", a-t-il expliqué, admettant implicitement qu'une élimination en quart de finale face à un adversaire présumé plus faible serait vécu comme un échec pour sa première saison au club. Alors que son équipe reste sur plusieurs matches décevants, Nagelsmann a reconnu que "tout le monde n'est pas à son meilleur niveau en ce moment. Mais c'est normal dans le cours d'une saison, il va nous falloir mobiliser quelques vertus allemandes dans ce match".



Quasiment tous les cadres de l'équipe seront disponibles. Seuls manqueront l'arrière central Niklas Süle, victime d'une grippe, Corentin Tolisso (déchirure musculaire), Eric Maxim Choupo-Moting (reprise de l'entraînement après blessure) et Bouna Sarr (tendon rotulien).