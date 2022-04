Bundesliga: Nagelsmann "ne comprend pas" la plainte de Fribourg contre Munich

Alors que le Bayern risque une défaite sur tapis vert pour avoir joué à douze pendant quelques secondes face à Fribourg, Julian Nagelmann n'a pas compris pourquoi le club adverse a agi ainsi.

L'entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann "ne comprend pas" que les dirigeants de Fribourg aient déposé une plainte pour tenter de gagner sur tapis vert le match perdu 4-1 samedi contre Munich. Fribourg, actuel 5e du classement en lutte pour une place en Ligue des champions, a demandé l'arbitrage de la justice sportive parce que le Bayern a joué durant 18 secondes avec 12 joueurs de champ, à la suite d'une erreur lors de changements à la 85e minute, alors que le score était de 3-1 pour Munich.



"Je ne suis honnêtement pas surpris. Je ne suis pas aussi détendu que le PDG (Oliver Kahn, ndlr), et je le dirai très honnêtement. En fin de compte, c'est une procédure qui incombe au tribunal des sports de la DFB. Je ne juge pas, je ne suis pas juge, mais à mon avis ça ne peut aller que dans un sens. D'un point de vue personnel, je ne comprends pas pourquoi Fribourg a fait ça. Je ne pense pas qu'ils auraient marqué dans les 18 secondes. Personnellement, je ne l'aurais pas fait parce que vous profitez de l'erreur d'un tiers pour obtenir des points", a déclaré Nagelsmann mardi, à l'occasion de la conférence de presse d'avant-match du quart de finale de Ligue des champions contre Villareal, mercredi.

>> Abonnez-vous au pass RMC Sport+BeIN Sport pour suivre la Ligue des champions

"Ça ne m'étonne pas non plus"

Avant de poursuivre son raisonnement: "Je ne sais pas si vous pouvez vous féliciter lors de l'assemblée générale annuelle avec les sponsors en novembre si vous jouez au niveau international à cause de ces trois points que vous n'avez pas gagnés sur le plan sportif. Je ne serais pas si heureux à ce sujet. C'est pourquoi j'aurais clairement communiqué au club que nous ne déposerions pas d'objection. Je ne m'y attendais pas, mais ça ne m'étonne pas non plus. Si tu arrives en fin de saison (...) et que tu joues l'Europe grâce à trois points que tu n'as pas gagnés sur le terrain, sportivement, je ne serais pas tellement heureux", a argumenté le coach de 34 ans.



Son homologue de Fribourg, Christian Streich, à chaud après le match, avait assuré qu'il n'avait aucune intention de déposer une plainte pour cet incident. Selon plusieurs experts allemands du milieu de l'arbitrage, les arbitres sont à blâmer plus que le Bayern, pour n'avoir pas correctement contrôlé les entrées et sorties des joueurs au moment des changements.